Исследование изменения климата и радиации в космосе: миссия PRETTY CubeSat

PRETTY CubeSat размером с коробку из-под обуви, который будет запущен на следующей европейской ракете-носителе Vega, предназначен для сбора ценной информации об окружающей среде путем использования отраженных радиосигналов от спутников Глобальной навигационной спутниковой системы (GNSS). PRETTY, сокращение от Passive REflecTometry и DosimeTrY, будет принимать сигналы от спутников GNSS, видимых прямо над ним, и сравнивать сигналы для получения измерений высоты льда и моря с высокой точностью. Эти данные будут способствовать лучшему пониманию темпов изменения климата. Кроме того, PRETTY также будет отслеживать радиационное воздействие с помощью миниатюрного дозиметра, что поможет обеспечить надежность и устойчивость будущих малых спутников.

В отличие от предыдущих миссий по рефлектометрии, которые смотрели прямо на поверхность Земли, PRETTY будет смотреть под небольшим углом. Этот инновационный подход обеспечивает более гладкую морскую поверхность и более когерентные отраженные сигналы. Более того, PRETTY впервые будет использовать новую частоту GNSS E5/L5. Доказано, что этот диапазон частот обеспечивает превосходную точность при наземных испытаниях. В миссии также используется технология формирования луча, позволяющая полезной нагрузке одновременно отслеживать как прямые, так и отраженные сигналы.

Миссия PRETTY CubeSat была разработана общеавстрийским консорциумом, в котором Beyond Gravity Austria выступила в качестве генерального подрядчика по полезной нагрузке для рефлектометрии, Seibersdorf Laboratories предоставила полезную нагрузку для дозиметра радиации, а Технический университет Граца выступил в качестве общего системного интегратора и оператора. Космический корабль сможет выполнять интенсивные вычисления посредством своего вычислительного ядра, которое работает в сочетании с патч-антеннами и программным радио.

Претти планирует проводить два сеанса наблюдения в день, каждый продолжительностью максимум полчаса, из-за высоких вычислительных требований миссии. Собранные данные будут использоваться научным консорциумом, координируемым Норвежским университетом науки и технологий. Наиболее ожидаемыми областями наблюдения являются полюса, поскольку ожидается, что на них будут наблюдаться наиболее значительные изменения высоты поверхности в течение запланированного одного года существования миссии.

источники:

– Оригинальная статья: «Тестирование наклонной рефлектометрии» – TU Graz (https://www.tugraz.at/en/tu-graz/services/news-stories/planet-research/singleview/article/prett%C3%AD -testing-slant-reflectometry/)

– Определения:

GNSS: глобальная навигационная спутниковая система

CubeSat: тип миниатюрного спутника, характеризующийся стандартной кубической формой размером 10 см.

Альтиметрия: измерение высоты над фиксированной контрольной точкой.

Скаттерометрия: метод дистанционного зондирования, используемый для измерения свойств поверхности Земли по отраженным или рассеянным сигналам.