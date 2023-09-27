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Испанские спутники ANSER CubeSat полетят в строй и сфотографируют иберийские воды

ByМамфо Брешиа

сентябрь 27, 2023
Испанские спутники ANSER CubeSat полетят в строй и сфотографируют иберийские воды

Испанские спутники ANSER CubeSats, разработанные Испанским институтом аэрокосмических технологий (INTA), вскоре будут запущены в европейский полет Vega. Эти три спутника размером с коробку из-под обуви, известные как Передовые наноспутниковые системы для исследований Земли (ANSER), будут работать вместе как кластер, обращаясь по орбите на высоте около 500 км и поддерживая строй на оптимальном расстоянии 10 км друг от друга. У них нет бортовых двигательных установок, но вместо этого они управляют своим относительным положением, используя крыловидные закрылки, чтобы перемещаться по воздушному потоку в верхних слоях атмосферы Земли. Закрылки можно развернуть, чтобы перетащить спутники вниз или поднять их вверх и в стороны.

Миссия ANSER черпает вдохновение из птиц, летящих строем, при этом один из CubeSat выступает в роли лидера и обеспечивает связь с землей. Спутник-лидер связан с двумя другими спутниками через межспутниковые каналы связи. Основной целью совместных наблюдений ANSER является качество внутренних иберийских озер и водохранилищ, а также сопоставимых водных объектов по всему миру. Спутники оснащены гиперспектральным формирователем изображений CINCLUS, который состоит из четырех спектрометров и панхроматических камер. Эти датчики дают представление о взвешенном содержимом водоемов, включая уровень загрязнения и наличие вредных микроорганизмов.

В последние годы CubeSats и наноспутники стали очень ценными космическими аппаратами из-за коротких сроков разработки, низкой стоимости и улучшенной функциональности. Однако их эксплуатационные характеристики по-прежнему могут быть проблематичными из-за таких ограничений, как доступная мощность, покрытие территории и разрешение. Для преодоления этих ограничений изучается использование распределенных систем, таких как кластеры и созвездия, а также миниатюризация.

Срок эксплуатации кластера ANSER будет ограничен двумя или тремя годами, но подход к дробной платформе позволяет добавлять на орбиту замену CubeSat и модернизировать аппаратное обеспечение. Это гарантирует, что общая миссия может продолжаться бесперебойно. Миссия ANSER была выбрана для полета в рамках программы Европейской комиссии по демонстрации и проверке на орбите, которая поддерживает ранние орбитальные испытания новых технологий.

Источник: Европейское космическое агентство.

By Мамфо Брешиа

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