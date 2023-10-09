Успешный запуск ракеты «Вега» с спутниками наблюдения Земли и метеорологическими спутниками

Вчера 23-й полет «Веги» успешно вывел на околоземную орбиту два основных спутника. К основным спутникам относятся спутник наблюдения Земли THEOS-2 и метеорологический спутник «Тритон». THEOS-2 — это таиландский спутник наблюдения, предназначенный для предоставления информации о водных ресурсах, погоде и землепользовании для целей планирования и управления. Triton, ранее известный как FORMOSAT-7R, — это спутник Тайваньского космического агентства (TASA), который будет собирать сигналы с поверхности моря для определения поля ветра над океанами, помогая прогнозировать интенсивность тайфунов.

Эти спутники были выведены на солнечно-синхронную орбиту, а это означает, что они будут проходить над одним и тем же местом на Земле в одно и то же время каждый день. Сейчас они проходят оперативные проверки и в ближайшее время начнут предоставлять ценные данные.

Помимо двух основных спутников, ракета «Вега» также вывела на орбиту десять второстепенных спутников меньшего размера. Было подтверждено, что восемь из десяти были разделены должным образом, а подтверждение двух последних все еще ожидается. Некоторые из второстепенных миссий включают в себя спутник Proba-V Companion CubeSat, который будет наблюдать за растительностью и земным покровом по всему миру, а также спутник CubeSat PRETTY (пассивное отражение и дозиметрия), предназначенный для измерения морского льда с использованием сигналов глобальной навигационной системы.

Другой важной миссией является ESTCube-2, спутник размером с коробку из-под обуви из Эстонии, который будет исследовать эстонскую растительность и тестировать трос «электронного паруса». Этот трос, изготовленный из переплетенного алюминия, будет использован для торможения орбиты CubeSat и ускорения его завершения, способствуя уменьшению количества космического мусора.

Кроме того, три спутника CubeSat под названием ANSER (Передовые наноспутниковые системы для исследований Земли) будут работать вместе как один спутник. Эти спутники будут держаться на расстоянии около 10 км друг от друга и использовать закрылки и небольшое количество атмосферного воздуха для контроля своих позиций. Этот кластер спутников предоставит ценную информацию о водных объектах на Земле, включая уровни загрязнения и наличие вредных микроорганизмов.

Успешный запуск ракеты «Вега» демонстрирует универсальные возможности этой ракеты-носителя, специализирующейся на выводе спутников среднего размера на околоземные полярные орбиты. Это способствует достижениям в научных исследованиях и наблюдении Земли, делая космос более доступным для различных целей.

Источник: Европейское космическое агентство.