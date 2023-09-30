Процессы дейтерирования в областях звездообразования большой массы

В данной работе спектры и карты различных молекулярных линий были использованы для изучения процессов дейтерирования в пяти областях звездообразования большой массы. Наблюдения проводились на телескопе ИРАМ-30м, а также исследовались гидрированные изотопологи целевых молекул. Основная цель заключалась в изучении соотношения дейтерия и водорода (D/H) в этих регионах.

Температура газа оценивалась по различным наблюдательным данным, включая линии CH3CCH, наблюдаемые на телескопе IRAM-30m, и линии NH3, наблюдаемые на 100-метровом радиотелескопе в Эффельсберге. Кроме того, для оценки температуры использовались интегральные отношения интенсивностей отдельных молекулярных линий и их основных изотопологов. Не-ЛТР модель переноса излучения с RADEX была применена для оценки плотности газа и плотности молекулярных столбцов.

Было обнаружено, что отношения D/H находятся в диапазоне от 0.001 до 0.05 для DCO+, от 0.001 до 0.02 для DCN, от 0.001 до 0.05 для DNC и от 0.02 до 0.4 для NH2D. Было обнаружено, что эти отношения уменьшаются с увеличением температуры в диапазоне от 20 до 40 К и лишь незначительно меняются при плотностях примерно от 10^4 до 10^6 см^-3. Установлено, что дейтериевая доля N2H+ составляет 0.008—0.1 при температурах от 20 до 25 К и плотности около 10^5 см^-3.

Относительное содержание DCO+, DNC, N2D+ и NH2D также было оценено и оказалось примерно от 10^-11 до 10^-9, от 10^-11 до 10^-10, от 10^-10 до 10^-8 соответственно. . Эта относительная численность уменьшалась с повышением температуры. Однако соотношение DCN/H2 оставалось почти постоянным и составляло примерно 10^-10. Результаты этого исследования согласовались с предсказаниями химических моделей, хотя в некоторых случаях наблюдались некоторые отклонения.

Это исследование дает ценную информацию о процессах дейтерирования в областях звездообразования с большой массой и способствует нашему пониманию химической эволюции этих областей. Дальнейшие исследования в этой области помогут уточнить модели и разгадать сложности звездообразования.