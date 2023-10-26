Исследование хаотического диска обломков RZ Piscium

Используя космические телескопы НАСА «Спитцер» и WISE, команда астрономов углубилась в сложные детали хорошо известной переменной звезды RZ Рыбы и окружающего ее диска обломков. Исследование, опубликованное на сервере препринтов arXiv, раскрывает компактный и сильно возмущенный диск, который дает новое представление об эволюции звезды.

RZ Рыб, расположенная на расстоянии около 600 световых лет в созвездии Рыб, принадлежит к классу переменных звезд UX Ориона. Астрономы оценивают его возраст от 30 до 50 миллионов лет. За последние пять десятилетий RZ Piscium демонстрировала неравномерные оптические провалы, указывающие на присутствие значительного количества газа и пыли, вращающихся вокруг нее.

Предыдущие наблюдения показали существование околозвездного пылевого диска, окружающего RZ Piscium, а также красного карлика-компаньона. Команда под руководством Кейт Су из Обсерватории Стюарда в Тусоне, штат Аризона, попыталась проанализировать природу и свойства этого диска. Изучая данные многолетнего мониторинга Spitzer и WISE, они сосредоточились на краткосрочной и долгосрочной инфракрасной изменчивости диска.

Результаты показывают, что диск RZ Piscium расположен близко к ребрам и сильно возмущен. Его внутренний радиус оценивается в 0.1 а.е., а внешний радиус достигает 12 а.е. Диск имеет массу пыли от 0.0064 до 0.04 массы Земли с незначительным количеством окиси углерода. В результате это позволяет предположить, что диск RZ Piscium беден газом и перешел из богатой газом протопланетной стадии.

Одним из примечательных открытий является еженедельное изменение выбросов мусора внутри диска, причем самый длительный стабильный период длится до двух недель. Это говорит о том, что RZ Piscium столкнулся с интенсивной столкновительной активностью, потенциально эквивалентной разрушению астероида шириной 90 километров каждый год. Исследователи предполагают, что такое хаотичное поведение может быть следствием миграции планет или рассеяния между планетами, возможно, вызванного недавно сформировавшимися планетами-гигантами или влиянием маломассивного компаньона RZ Piscium.

Это увлекательное исследование демонстрирует сложность диска обломков переменной звезды и дает ценную информацию о динамических процессах, формирующих эти системы. Дальнейшие исследования, несомненно, улучшат наше понимание эволюционного пути RZ Piscium и прольют свет на механизмы, управляющие формированием и эволюцией других околозвездных дисков по всей Вселенной.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

1. Что такое RZ Piscium?

RZ Рыб — переменная звезда, расположенная в созвездии Рыб. Она принадлежит к классу переменных звезд UX Orionis, известных своими нерегулярными оптическими провалами.

2. Как далеко находится RZ Piscium?

RZ Piscium находится примерно в 600 световых годах от Земли.

3. Что исследование показало об обломочном диске RZ Piscium?

Исследование показало, что диск обломков RZ Piscium компактен и сильно возмущен. Он имеет внутренний радиус 0.1 а.е. и внешний радиус 12 а.е. Диск беден газом, что позволяет предположить, что он развился из богатой газом стадии протопланетного диска.

4. Что вызывает еженедельные изменения в выбросах мусора внутри диска?

Исследователи предполагают, что интенсивная столкновительная активность внутри диска, приводящая к еженедельным колебаниям, может быть связана с миграцией планет или рассеянием планет между планетами. На эту активность может влиять присутствие недавно образовавшихся планет-гигантов или маломассивного компаньона RZ Piscium.

5. Что мы можем узнать, изучая диск обломков RZ Рыб?

Изучение диска обломков RZ Piscium дает представление о сложных процессах, формирующих эти системы. Это помогает уточнить наше понимание формирования звезд и планет, а также эволюции околозвездных дисков во Вселенной.