Стартап по космическому производству Varda Space Industries объявил, что приземлит свой следующий космический корабль в Австралии, поскольку он продолжает работать с регулирующими органами США, чтобы получить одобрение на повторный вход своей первой миссии в Юту. Недавно компания столкнулась с отказом при подаче заявки на посадку своего космического корабля в пустыне Юты из-за проблем с координацией в рамках новой структуры входа в атмосферу под названием Part 450. Генеральный директор Varda Делиан Аспарухов пояснил, что отказ был вызван не соображениями безопасности, а скорее проблемами в координации с несколькими сторонами. .

Несмотря на планы приземлиться в Австралии, Варде по-прежнему требуется лицензия ФАУ на повторный вход, даже если космический корабль не вернется на американскую землю. Аспарухов пояснил, что выбор дальности зависит от наличия, ресурсов и возможностей. Компания планирует подключить к сети как минимум 3-4 полигона и стремится к 2026 году достичь частоты повторных входов один раз в месяц.

Нормативное бремя является серьезной проблемой в космической отрасли, о чем свидетельствуют показания трех крупнейших космических компаний перед Конгрессом. Эти компании единогласно запросили у ФАУ больше ресурсов для решения растущей нагрузки по лицензированию и подчеркнули важность оптимизации регулирования для поддержания конкурентоспособности Америки на мировой арене.

Аспарухов подчеркнул необходимость укомплектования кадрами и реагирования Управления коммерческих космических перевозок ФАУ, признав экспоненциальный рост космической деятельности за последние девять лет. Он подчеркнул, что оптимизация не должна ставить под угрозу безопасность или регулирование, но должна гарантировать наличие достаточного количества персонала для проведения необходимого технического анализа и координации.

источники:

– TechCrunch: [ссылка]

– Управление коммерческого космического транспорта ФАУ