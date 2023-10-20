Стартап по космическому производству Varda Space Industries приземлит следующий космический корабль в Австралии

Стартап по космическому производству Varda Space Industries объявил, что его следующий космический корабль приземлится в Австралии. Это связано с тем, что компания продолжает работать с регулирующими органами США, чтобы получить одобрение на возвращение своей первой миссии в Юту. ВВС США и Федеральное управление гражданской авиации недавно отклонили заявку Варды на посадку своего космического корабля в пустыне штата Юта из-за проблем с координацией в рамках схемы входа в атмосферу, называемой Часть 450.

Соучредитель Varda Делиан Аспарухов объяснил, что это решение не связано с безопасностью, дизайном или анализом автомобиля, а скорее с координацией между тремя участвующими сторонами. Тем не менее, компания по-прежнему уверена, что соответствует всем нормативным требованиям, и работает над согласованием нового набора целевых дат возвращения.

Продолжая сотрудничество с американскими регулирующими органами, компания Varda заключила соглашение с австралийской компанией Southern Launch о том, что ее следующая капсула приземлится на полигоне Кунибба в 2024 году. Аспарухов пояснил, что переезд в Австралию не связан с проблемами соблюдения нормативных требований в США. Государства, а скорее доступность и ресурсы, предлагаемые различными диапазонами.

В будущем Варда планирует запустить как минимум три-четыре полигона и стремится к 2026 году достичь частоты повторных входов один раз в месяц. Компания координирует свои действия с другими полигонами в соответствии с требованиями испытательного и тренировочного полигона штата Юта, демонстрируя свою эффективность. стремление к партнерству с несколькими линейками для повышения гибкости.

Космическая отрасль в настоящее время сталкивается с проблемами регулирования: три крупные космические компании выступили перед Конгрессом с просьбой запросить дополнительные ресурсы для ФАУ. Эти компании также подчеркнули необходимость упрощения регулирования для повышения конкурентоспособности Америки.

Аспарухов поддержал эти настроения и подчеркнул экспоненциальный рост активности космических запусков за последние девять лет. Он предположил, что основное внимание следует сосредоточить на увеличении штата сотрудников и оперативности управления коммерческими космическими перевозками ФАУ, чтобы справиться с растущей рабочей нагрузкой, а не на внесении серьезных изменений в политику.

Источники: TechCrunch.