Varda Space Industries обеспечивает посадочную площадку в Австралии для будущих космических миссий

Varda Space Industries, калифорнийский стартап, занимающийся фармацевтическими исследованиями и производством в космосе, достиг соглашения с Southern Launch, частным оператором полигона в Австралии, о будущих посадках космических кораблей. Это произошло после того, как правительство США отказалось дать разрешение на возвращение первой экспериментальной миссии Варды с фармацевтическими препаратами, произведенными на орбите. Федеральное управление гражданской авиации (ФАУ) и ВВС США не разрешили космическому кораблю Варды приземлиться на военном испытательном полигоне в штате Юта из соображений безопасности.

Варда планирует проводить регулярные миссии на низкую околоземную орбиту для проведения фармацевтических исследовательских экспериментов и производства лекарств в условиях микрогравитации. Компания получила венчурное финансирование и запускает первую партию из четырех тестовых миссий для разработки необходимых технологий. Во время этих миссий Варда успешно вырастил внутри своего космического корабля кристаллы ритонавира, лекарства от ВИЧ.

Чтобы облегчить будущие миссии, Варда уделил приоритетное внимание поиску нескольких посадочных площадок. Соглашение с Southern Launch позволяет второй миссии Варды, запланированной на середину 2024 года, вернуться и приземлиться на отдаленном полигоне Кунибба в Австралии. Однако Варда подчеркивает, что по-прежнему планирует регулярно возвращаться в США.

Делиан Аспарухов, председатель и соучредитель Varda, подчеркивает важность наличия вариантов входа в атмосферу, подобно тому, как стартовые компании используют различные стартовые площадки и космодромы. Испытательный полигон Кунибба, расположенный в Южной Австралии, представляет собой специальный полигон для входа в коммерческий космос. Южный старт, который управляет испытательным полигоном, за последние годы провел несколько суборбитальных запусков ракет.

Для проведения будущих космических миссий и операций по входу в атмосферу в Австралии Варде необходимо будет получить коммерческую лицензию на вход в атмосферу от ФАУ. Аспарухов ожидает, что получить одобрение ФАУ и австралийских регулирующих органов на возвращение на полигон Кунибба будет проще по сравнению с предыдущей заявкой на военный полигон в Юте.

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