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Датчики обнаружения радиации Varadis VT06 прошли сертификацию НАСА

ByГабриэль Бота

сентябрь 27, 2023
Датчики обнаружения радиации Varadis VT06 прошли сертификацию НАСА

Varadis, ведущий поставщик датчиков обнаружения высокоэнергетического излучения, рад сообщить, что его VT06 RADFET (полевой транзистор, чувствительный к излучению) прошел сертификацию как экранируемый элемент НАСА EEE-INST-002 S1 уровня 3. Эта сертификация означает, что датчики Varadis прошли строгие испытания и подходят для обнаружения радиации в космосе.

Процесс проверки НАСА уровня 3 оценивает производительность и пригодность электронных компонентов для космического применения. Датчики Varadis успешно соответствуют этим критериям и были признаны надежным выбором для дозиметрии радиации.

Генеральный директор Varadis Брэд Ригли выразил гордость по поводу сертификации, заявив: «Благодаря процессу проверки НАСА уровня 3 производительность и пригодность датчиков Varadis для обнаружения радиации в космосе еще раз были проверены и прошли с честью».

Varadis VT06 RADFET известен своей способностью точно измерять значительные дозы поглощенного ионизирующего излучения без необходимости энергопотребления. Он может измерять до 10 кГр/1 Мрад. Благодаря этой возможности датчики обнаружения радиации Варадис уже используются на Международной космической станции и многочисленных спутниках агентства.

Помимо космических применений, датчики обнаружения радиации Varadis находят применение в различных отраслях, таких как медицина, безопасность, общественная безопасность и физические исследования. Датчики предназначены для обеспечения точных и надежных измерений уровней радиации.

Varadis имеет сильное присутствие на мировом рынке и поставляет RADFET-транзисторы известным организациям. Датчики компании используются не только в космических миссиях, но и во время процедур лучевой терапии, а также на Большом адронном коллайдере ЦЕРН для измерения уровней радиации.

Сертификация НАСА, полученная компанией Varadis, является свидетельством ее стремления предоставлять высококачественные датчики обнаружения радиации. Их обширный опыт в области радиационного мониторинга делает их надежным и проверенным поставщиком.

источники:
– НАСА EEE-INST-002 S1, уровень 3 (https://nepp.nasa.gov/npsl/npsl_UsePolicy.htm)
- Варадис (исходная статья)

By Габриэль Бота

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