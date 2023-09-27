Датчики обнаружения радиации Varadis VT06 прошли сертификацию НАСА

Varadis, ведущий поставщик датчиков обнаружения высокоэнергетического излучения, рад сообщить, что его VT06 RADFET (полевой транзистор, чувствительный к излучению) прошел сертификацию как экранируемый элемент НАСА EEE-INST-002 S1 уровня 3. Эта сертификация означает, что датчики Varadis прошли строгие испытания и подходят для обнаружения радиации в космосе.

Процесс проверки НАСА уровня 3 оценивает производительность и пригодность электронных компонентов для космического применения. Датчики Varadis успешно соответствуют этим критериям и были признаны надежным выбором для дозиметрии радиации.

Генеральный директор Varadis Брэд Ригли выразил гордость по поводу сертификации, заявив: «Благодаря процессу проверки НАСА уровня 3 производительность и пригодность датчиков Varadis для обнаружения радиации в космосе еще раз были проверены и прошли с честью».

Varadis VT06 RADFET известен своей способностью точно измерять значительные дозы поглощенного ионизирующего излучения без необходимости энергопотребления. Он может измерять до 10 кГр/1 Мрад. Благодаря этой возможности датчики обнаружения радиации Варадис уже используются на Международной космической станции и многочисленных спутниках агентства.

Помимо космических применений, датчики обнаружения радиации Varadis находят применение в различных отраслях, таких как медицина, безопасность, общественная безопасность и физические исследования. Датчики предназначены для обеспечения точных и надежных измерений уровней радиации.

Varadis имеет сильное присутствие на мировом рынке и поставляет RADFET-транзисторы известным организациям. Датчики компании используются не только в космических миссиях, но и во время процедур лучевой терапии, а также на Большом адронном коллайдере ЦЕРН для измерения уровней радиации.

Сертификация НАСА, полученная компанией Varadis, является свидетельством ее стремления предоставлять высококачественные датчики обнаружения радиации. Их обширный опыт в области радиационного мониторинга делает их надежным и проверенным поставщиком.

источники:

– НАСА EEE-INST-002 S1, уровень 3 (https://nepp.nasa.gov/npsl/npsl_UsePolicy.htm)

- Варадис (исходная статья)