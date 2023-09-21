Звездный актерский состав, возможно, популяризировал угрозу астероида, уничтожающего все живое на Земле, в фильме «Не смотри вверх», но на самом деле в настоящее время к нашей планете летит астероид с опасным для жизни потенциалом. Астероид Бенну, открытый в 2009 году, может нанести серьезный ущерб Земле, если он вступит в контакт.

Хотя местным жителям не нужно беспокоиться о воздействии астероида при жизни, будущим поколениям, возможно, придется побеспокоиться. Следующая потенциальная дата столкновения астероида Бенну — 24 сентября 2182 года. Однако шансы на то, что он действительно столкнется с Землей, весьма малы. Но это не помешало НАСА запустить миссию на Бенну в 2020 году для сбора образцов. Космический корабль OSIRIS-REx вернется на Землю в воскресенье, 24 сентября, с межпланетными находками.

Бенну является особенно интересной целью для ученых, поскольку он практически не изменился с момента образования Солнечной системы 4.6 миллиарда лет назад. Обычно он не достигает Земли, но его орбита пересекается с нашей каждые шесть лет.

Однако, несмотря на свой потенциал разрушительных последствий, астероид Бенну не соответствует критериям «убийцы планет». По данным НАСА, считается, что любой космический камень размером более 1–2 км имеет глобальные последствия. Бенну не соответствует этому требованию по размеру. Он классифицируется как «Потенциально опасный астероид» из-за своей длины более 130 метров и близости к орбите Земли.

Воздействие Бенну на Землю зависит от нескольких факторов, в том числе от 157 возможных точек столкновения с Землей и их соответствующих вероятностей. Хотя наибольшая вероятность столкновения приходится на 24 сентября 2182 года, вероятность того, что астероид пролетит мимо Земли, составляет 99.963%.

Если бы Бенну нанес удар, это могло бы нанести большой ущерб окружающей территории. Высвободившаяся энергия более чем в 20 раз превысит энергию Царь-бомбы, самого мощного ядерного оружия, когда-либо испытанного.

На данный момент путь Бенну не представляет непосредственной угрозы для Земли, и людям, заинтересованным в его наблюдении, потребуется соответствующее оборудование, такое как телескоп приличного размера. Чтобы оставаться в курсе погодных условий в районе Ванкувера, доступна надежная платформа прогнозирования с подробными прогнозами для конкретного района.

Важно отметить, что продолжающаяся миссия НАСА к Бенну предоставит дополнительную информацию об этом потенциально опасном астероиде в будущем.

Определения:

– Астероид Бенну: астероид, обнаруженный в 2009 году, который представляет потенциальную угрозу для Земли.

– Космический центр HR MacMillan: космический центр в Ванкувере, Канада.

– Космический корабль OSIRIS-REx: космический корабль, запущенный НАСА для сбора образцов с астероида Бенну.

– Потенциально опасный астероид: астероид, который достаточно велик и находится достаточно близко к Земле, чтобы представлять потенциальную угрозу.

– Царь-бомба: самое мощное ядерное оружие, когда-либо испытанное.

источники:

– Канадское космическое агентство: информация об астероиде Бенну.

– Платформа прогноза погоды VIA Weatherhood: предоставляет подробные прогнозы погоды для района Ванкувера.

- Страница миссии НАСА: обновленная информация о результатах миссии OSIRIS-REx на Бенну.

Примечание. Эта статья представляет собой творческую интерпретацию исходной статьи и может не отражать точно все детали и факты.