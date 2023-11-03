Вирусные хищники: исследование сложного мира вирусов и их спутников

Вы когда-нибудь задумывались, что происходит, когда вирус заражает другой вирус? Оказывается, вирусы действительно могут стать жертвой других вирусов, и последствия будут далеко не обычными. Добро пожаловать в увлекательный мир вирусных хищников и их спутников.

Когда вирус попадает в клетку, он может либо находиться в состоянии покоя, либо немедленно начать размножаться. В случае репликации вирус берет под свой контроль молекулярный механизм клетки и производит свои копии, прежде чем вырваться на свободу. Однако иногда вирус обнаруживает, что он внедрился в клетку, в которой уже находится другой спящий вирус. За этим следует битва за контроль между двумя злоумышленниками, в которой любая из сторон может претендовать на победу.

Однако бывают случаи, когда вирус сталкивается с неожиданным сюрпризом при проникновении в клетку: вирусный хищник подстерегает его специально, чтобы охотиться на входящий вирус. Эти вирусные хищники, известные как вирусные спутники, известны биологам на протяжении десятилетий. Они могут оказывать существенное влияние на свои вирусы-помощники, либо нанося им вред, либо делая их более эффективными убийцами.

Феномен вирусных спутников выходит за рамки бактерий. Вирусные спутники растений, которые дремлют в растительных клетках в ожидании других вирусов, существуют и могут оказывать глубокое воздействие на здоровье сельскохозяйственных культур. Кроме того, недавние исследования показывают, что многие антивирусные системы, такие как инструмент редактирования генов CRISPR-Cas9, могли возникнуть в результате эволюционной гонки вооружений между вирусами и их спутниками.

В ходе недавнего захватывающего открытия команда студентов-охотников за фагами из Университета Мэриленда в округе Балтимор наткнулась на фага-сателлита под названием MiniFlayer, который ведет совершенно уникальный образ жизни. В отличие от других известных спутников, MiniFlayer утратил способность находиться в спящем режиме. Вместо этого у него развился пугающий придаток, который позволяет ему цепляться за свой вирус-помощник, как вампир, создавая неразрывное партнерство в охоте за новым хозяином.

Исследователи все еще разгадывают тайны, окружающие вирусные спутники, но их потенциал изменить наше понимание антивирусных стратегий огромен. Сложная динамика между вирусами и их спутниками дает ценную информацию о сложном мире вирусных хищников и жертв.

Часто задаваемые вопросы

Могут ли вирусы заболеть?

Да, вирусы могут нарушать свои обычные функции, когда они сталкиваются с другими вирусами, известными как вирусные спутники.

Что такое вирусные спутники?

Вирусные спутники — это вирусы, которые охотятся на другие вирусы. Они могут либо ослабить свои вирусы-помощники, либо сделать их более эффективными убийцами.

Как вирусные спутники влияют на биологию?

Вирусные спутники играют роль в продолжающейся эволюционной гонке вооружений между собой и своими вирусами-помощниками. Эта битва приводит к разработке различных антивирусных систем, некоторые из которых были использованы исследователями, изучающими антивирусные стратегии.

Каково значение MiniFlayer, недавно открытого сателлитного фага?

MiniFlayer — первый фаг-сателлит, который, как известно, утратил способность находиться в спящем состоянии. Вместо этого у него развился уникальный придаток, который позволяет ему цепляться за свой вирус-помощник. Это открытие проливает свет на разнообразные стратегии, используемые вирусными спутниками для обеспечения их выживания и репликации.

источники:

– PubMed Central

– Американское общество микробиологии