V0610 Virgo: контактная двойная система малой массы

Недавнее исследование, проведенное астрономами из проекта «Двойные системы юга и севера» (BSN), позволило по-новому взглянуть на V0610 Virgo, далекую двойную звезду. Опубликованная на сервере препринтов arXiv исследовательская работа показывает, что V0610 Virgo представляет собой контактную двойную систему малой массы.

Контактные двойные системы, также известные как двойные системы типа W Ursae Majoris (тип W UMa), представляют собой двойные звездные системы, состоящие из двух карликовых звезд, находящихся в контакте друг с другом. Они имеют короткий орбитальный период и демонстрируют непрерывные изменения блеска. Эти системы потенциально могут предоставить ценную информацию о звездной эволюции.

V0610 Virgo, расположенная примерно в 1,560 световых годах от Земли, представляет собой затменно-двойную систему с видимой звездной величиной 13.3 звездных величин. Орбитальный период системы составляет около восьми часов.

Используя фотометрические наблюдения, группа астрономов под руководством Айлара Ализадехсабега из BSN проанализировала V0610 Virgo. Данные показали, что двойная система состоит из двух звезд одинакового размера и массы. Более горячая звезда, отнесенная к спектральному классу G3, имеет радиус около 0.735 солнечного радиуса и массу 0.4 солнечной массы. Более холодная звезда, отнесенная к спектральному классу G8, имеет радиус примерно 0.741 солнечного радиуса и массу 0.399 солнечной массы.

Исследование классифицировало V0610 Virgo как контактную двойную систему малой массы с отношением масс 0.998. Система имеет коэффициент заполнения 0.085 и наклон 70.65 градусов. Светимости более горячей и более холодной звезды оказались равными 0.55 и 0.43 солнечной светимости соответственно.

В исследовании также отмечено, что тенденция изменения орбитального периода V0610 Virgo имеет тенденцию к уменьшению, что характерно для контактных двойных систем малой массы. Эти двойные системы часто образуют диск, который потенциально может быть местом формирования планет, возраст которого меньше возраста родительских звезд. Предлагаются дальнейшие наблюдения за V0610 Virgo, чтобы определить, может ли эта система стать потенциальным местом рождения внесолнечных планет.

источники:

– Айлар Ализадехсабег и др., Первое исследование кривой блеска контактной двойной системы малой массы V0610 Vir, arXiv (2023). DOI: 10.48550/arxiv.2309.14369.

– Журнал: arXiv

Исходная статья: V0610 Virgo — контактная двойная система малой массы, данные наблюдений (2023 г., 4 октября) получены 4 октября 2023 г. из [исходной статьи]