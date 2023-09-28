Исследователи разрабатывают фотонные резонаторы на основе чипов для усовершенствованных фотонных интегральных схем УФ-излучения

Исследователи добились значительных успехов в разработке фотонных резонаторов на основе чипов с минимальными потерями УФ-излучения. В этих резонаторах используются тонкие пленки оксида алюминия, и они могут найти применение в различных приложениях, включая спектроскопическое зондирование, подводную связь и квантовые вычисления.

УФ-фотонные интегральные схемы (PIC) — это новая область, которая еще недостаточно изучена. Однако длины волн УФ имеют решающее значение для определенных атомных переходов в квантовых вычислениях и для возбуждения определенных флуоресцентных молекул в биохимическом зондировании. Команда Йельского университета добилась прогресса в этой области, продемонстрировав возможность создания фотонных схем, работающих на длинах волн УФ.

Исследователи достигли беспрецедентно низких потерь в УФ-волнах, сочетая правильный материал (тонкие пленки оксида алюминия) с оптимизированной конструкцией и технологиями изготовления. Микрорезонаторы были созданы с использованием масштабируемого процесса атомно-слоевого осаждения (ALD), который обеспечивает получение тонких пленок оксида алюминия высокого качества. Большая запрещенная зона оксида алюминия делает его прозрачным для ультрафиолетового излучения, обеспечивая минимальное поглощение.

Микрорезонаторы были разработаны с использованием ребристой волноводной структуры, которая обеспечивает необходимое удержание света при минимизации потерь на рассеяние. Кроме того, исследователи успешно создали кольцевые резонаторы с радиусом 400 микрон, добившись рекордно высокого качества (Q), что указывает на минимальные потери света.

УФ-ПИК в настоящее время достигли критической точки, когда потери света в волноводах больше не значительно хуже, чем у их видимых аналогов. Это открывает возможности для применения существующих структур PIC, разработанных для видимых и телекоммуникационных длин волн, также и для УФ-диапазона.

Исследователи сосредоточены на дальнейших достижениях, включая разработку кольцевых резонаторов на основе оксида алюминия, которые можно настроить для работы с разными длинами волн, что позволит точно контролировать длину волны и создавать модуляторы. Они также стремятся разработать полную УФ-систему на основе PIC путем интеграции источника УФ-излучения.

Это новаторское исследование открывает путь к созданию миниатюрных устройств на базе чипов в различных областях, включая спектроскопию, связь и квантовую обработку информации.

источник:

– «Оптические микрорезонаторы на основе оксида алюминия со сверхвысокой добротностью в УФ- и синем диапазонах», авторы: Чэнсин Хэ, Юбо Ван, Карло Вальдфрид, Гуангканлан Ян, Цзюнь-Фей Чжэн, Шу Ху и Хун С. Тан, Optics Express.