Космические силы США готовятся к седьмой миссии секретного космического самолета

Космические силы США (USSF) объявили о долгожданном предстоящем полете орбитального испытательного корабля Boeing X-37B (OTV). Эта седьмая миссия, запуск которой запланирован на 7 декабря с мыса Канаверал, штат Флорида, станет значительным изменением для X-37B, поскольку он будет доставлен на орбиту с помощью Falcon Heavy компании SpaceX, крупнейшей коммерческой ракеты в мире.

X-37B, ранее запущенный на борту ракеты Atlas V United Launch Alliance (ULA), имел впечатляющий послужной список, выполнив шесть миссий и проведя в общей сложности 3,774 дня в космосе, преодолев ошеломляющие 2.1 миллиарда километров. Предстоящая миссия, получившая название X-37B Mission 7 или OTV-7, направлена ​​на дальнейшее развитие космических технологий и повышение безопасности и надежности операций для всех пользователей космоса.

Эксперименты, запланированные на ОТВ-7, амбициозны и разнообразны. Одна из ключевых задач — проверка возможности повторного использования корабля на новых орбитальных режимах, исследование неизведанных территорий космоса. Кроме того, миссия будет включать в себя тестирование будущих датчиков космической сферы, которые могут внести значительный вклад в развитие космического наблюдения и ситуационной осведомленности. X-37B также проведет интригующий эксперимент, направленный на изучение воздействия радиации на семена растений. Это исследование имеет важные последствия для будущих длительных космических миссий и возможности создания устойчивого сельского хозяйства в космосе.

Передача управления программой от ВВС США недавно созданным Космическим силам знаменует собой важную веху в истории X-37B. Космический корабль теперь будет носить ливрею USSF, отражающую этот переход и подчеркивающую приверженность Космических сил продвижению космических исследований и операций.

Выход на орбиту X-37B, Falcon Heavy, сам по себе является технологическим чудом. Благодаря впечатляющим 27 двигателям «Мерлин» ракета развивает тягу более 5,000,000 XNUMX XNUMX фунтов, что позволяет ей с легкостью доставлять тяжелые полезные грузы в космос.

Хотя USSF не раскрыл ожидаемую продолжительность OTV-7, предыдущая миссия длилась впечатляющие 908 дней и включала в себя ключевые эксперименты, такие как эксперимент по использованию солнечной энергии для ВМС США и развертывание спутника для Академии ВВС США.

Пока Космические силы США готовятся к очередной миссии X-37B, мир с нетерпением ожидает революционных открытий и достижений, которые этот секретный космический корабль внесет в постоянно развивающуюся область исследования космоса.

Часто задаваемые вопросы

1. Что такое орбитальный испытательный корабль X-37B?

Орбитальная испытательная машина X-37B, разработанная компанией Boeing, представляет собой засекреченный космический корабль, эксплуатируемый Космическими силами США. Он предназначен для длительных космических полетов и проведения экспериментов на орбите.

2. Сколько миссий выполнил X-37B?

X-37B на данный момент выполнил шесть миссий, преодолев общую дистанцию ​​2.1 миллиарда километров и проведя в космосе более 3,774 дней.

3. Какие эксперименты будут проводиться во время ОТВ-7?

ОТВ-7 будет включать в себя эксперименты по проверке возможности повторного использования космического корабля на новых орбитальных режимах, исследованию будущих датчиков космической области и изучению воздействия радиации на семена растений.

4. Каково значение передачи управления программой Космическим силам?

Передача управления программой от ВВС США Космическим силам знаменует собой важную веху в истории X-37B и подчеркивает приверженность Космических сил продвижению космических исследований и операций.

5. Как будет выводиться Х-37Б на орбиту для ОТВ-7?

Для OTV-7 X-37B будет доставлен на орбиту с помощью Falcon Heavy компании SpaceX, крупнейшей коммерческой ракеты в мире, имеющей 27 двигателей Merlin и тягу более 5,000,000 XNUMX XNUMX фунтов.