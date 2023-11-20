Раскрытие потенциала одиночных антител в биосхемах

В области синтетической биологии исследователи постоянно ищут инновационные способы создания биологических цепей, которые могут контролировать клеточные функции. Профессор Хирохиде Сайто и его команда из Киотского университета добились значительных успехов в этой области, используя силу одиночных антител для создания биосхем с беспрецедентной гибкостью и потенциалом.

Клетки оснащены сложными регуляторными механизмами, которые позволяют им чувствовать изменения в окружающей среде и реагировать соответствующим образом. Эти механизмы включают такие процессы, как транскрипция (преобразование ДНК в РНК) и трансляцию (преобразование РНК в белок), а также посттрансляционные модификации. В природе клетки используют эти механизмы для модуляции своих функций в зависимости от доступности питательных веществ, метаболических изменений и иммунных ответов на вторгающиеся организмы.

Вдохновляясь природой, команда под руководством профессора Сайто использовала антитела, универсальные белки, которые могут связываться с широким спектром мишеней, для обнаружения специфических молекул внутри клеток. Антитела обладают вариабельной областью, образованной тяжелой и легкой цепью, которая взаимодействует с молекулами-мишенями, когда они присутствуют внутри клеток. Присоединив эти вариабельные области к расщепленной РНК-полимеразе Т7 (РНКП), исследователи смогли запустить экспрессию генов и контролировать клеточные функции в ответ на присутствие определенных молекул.

Команда продемонстрировала универсальность своей системы, известной как мишень-зависимая РНКП (TdRNAP), путем обнаружения различных молекул-мишеней, включая антигены, пептиды, последовательности РНК и небольшие молекулы. Настраивая последовательности вариабельных областей, они смогли переключаться между различными целевыми молекулами для обнаружения. Более того, комбинируя различные варианты РНКП, они успешно создали многослойные биологические схемы для усиления сигнала и ортогональной передачи сигнала.

Помимо обнаружения молекул-мишеней, исследователи продемонстрировали потенциал системы TdRNAP для редактирования генома, специфичного для клеток. Они использовали систему для индукции экспрессии направляющей РНК (гРНК), которая затем запускала CRISPR/Cas9-опосредованную делецию трансгена в экспериментальной клеточной линии.

Разработка системы TdRNAP открывает захватывающие возможности в области биоинженерии и регенеративной медицины. Он предоставляет исследователям мощный инструмент для создания биосхем, которые могут обнаруживать различные внутриклеточные молекулы и точно контролировать функции клеток. Это достижение обещает повысить эффективность и безопасность будущей генной и клеточной терапии.

источник: phys.org

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Вопрос: Что такое антитела?

A: Антитела — это белки, вырабатываемые иммунной системой, которые могут связываться с конкретными мишенями, такими как ДНК, РНК, белки и небольшие молекулы, с высоким сродством.

Вопрос: Что такое система TdRNAP?

A: Система мишене-зависимой РНК-полимеразы (TdRNAP) представляет собой систему биосхем, которая использует антитела для обнаружения определенных молекул внутри клеток и запускает в ответ экспрессию генов и клеточные функции.

Вопрос: Насколько универсальна система TdRNAP?

A: Было показано, что система TdRNAP обнаруживает множество молекул-мишеней, включая антигены, пептиды, последовательности РНК и небольшие молекулы. Переключаясь между различными последовательностями вариабельных областей, исследователи могут настроить систему для разных целевых молекул.

Вопрос: Каковы потенциальные применения системы TdRNAP?

A: Система TdRNAP имеет потенциальное применение в биоинженерии и регенеративной медицине. Его можно использовать для создания биосхем для обнаружения внутриклеточных молекул и контроля функций клеток, повышая эффективность и безопасность генной и клеточной терапии.