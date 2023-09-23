Разработан новый метод быстрого и визуального обнаружения вируса Monkey B

В журнале Zoonoses была опубликована новая статья, в которой объявляется о разработке быстрого и визуального метода обнаружения инфекции вируса B обезьян (BV) у людей и видов макак. Это важно, поскольку БВ имеет высокий уровень смертности, составляющий около 80%, и он передается человеку через укусы, царапины и другие травмы, нанесенные макаками.

Исследовательская группа разработала два анализа амплификации рекомбиназной полимеразы (RPA), названные RPA-VF-UL27 и RPA-VF-US6, которые нацелены на два консервативных гена, связанных с БВ. Эти анализы были объединены с закрытой полоской визуализации с вертикальным потоком (VF), создав одноразовое устройство для простой и эффективной диагностики.

После оптимизации условий реакции сравнивали чувствительность и специфичность двух анализов. RPA-VF-US6 продемонстрировал отличные характеристики при обнаружении положительного плазмидного контроля с пределом обнаружения 28 копий. С другой стороны, RPA-VF-UL27 обладал перекрестной реактивностью с HSV-1, но все же мог точно обнаружить даже 3.4 копии стандартов плазмид.

Одним из важных результатов было то, что RPA-VF-US6 показал превосходные характеристики при комнатной температуре с пределом обнаружения 2,800 копий плазмиды. Это указывает на его потенциал для использования при тестировании на месте оказания медицинской помощи (POC), что делает его пригодным для полевых лабораторий без сложных инструментов.

В целом, разработка этих двух анализов RPA демонстрирует простой, быстрый и специфический метод визуализационной диагностики вируса B обезьяны. Вся реакция может быть завершена при постоянной температуре в течение 30 минут, что делает ее ценным инструментом для защиты ветеринаров, лабораторных исследователей и вспомогательного персонала от угрозы заражения БВ.

источники:

– Чен, X. и др. (2023)Быстрое и визуальное обнаружение вируса B обезьяны на основе амплификации рекомбиназной полимеразы. Зоонозы. doi.org/10.15212/ZOONOSES-2023-0031.