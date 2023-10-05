Австралийские исследователи используют каолинитовую глину для улучшения открытия полезных ископаемых

Исследователи из Австралии обнаружили, что каолинит, тип глины, который в изобилии встречается по всей стране, может быть использован для открытия полезных ископаемых. Каолинит — наиболее распространенная глина, встречающаяся в Австралии, которая с течением времени образуется в результате выветривания горных пород. По словам доктора Адриана Нобла, исследователя, участвовавшего в исследовании, уникальные свойства каолинита делают его эффективным при разведке полезных ископаемых.

Команда исследователей сосредоточилась на ультрамелких частицах каолинита размером менее двух микрон. Несмотря на небольшой размер, эти частицы имеют большую площадь поверхности, что позволяет им адсорбировать металлы из окружающей среды. Благодаря этому процессу частицы глины могут улавливать и удерживать такие металлы, как золото, никель и платина.

Чтобы улучшить обнаружение металлов на участках с транспортируемым покрытием, исследователи разработали метод под названием UltraFine+. Этот метод обеспечивает более надежные и чувствительные результаты по сравнению с традиционными методами отбора проб почвы. Накладывая результаты UltraFine+ на обследуемый регион, можно определить области с естественным более высоким накоплением металлов. Это сокращает зону поиска полезных ископаемых и минимизирует воздействие геологоразведочных кампаний на окружающую среду.

Использование каолинитовой глины при поиске полезных ископаемых может привести к более точным и экологически чистым методам разведки. Анализируя ультрамелкие частицы каолинита в лабораторных условиях, исследователи могут идентифицировать интересующие металлы и нацеливаться на конкретные области для дальнейшего исследования.

Это исследование открывает новые возможности для разведки полезных ископаемых в Австралии и дает ценную информацию о свойствах и применении каолинитовой глины.

источники:

– Доктор Адриан Ноубл, заявление для СМИ

- Исследование использования каолинитовой глины при открытии полезных ископаемых, [источник]