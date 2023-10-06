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Наука

Новый метод обнаружения некачественных лекарств в регионах с низкими ресурсами

ByРоберт Эндрю

Октябрь 6, 2023
Новый метод обнаружения некачественных лекарств в регионах с низкими ресурсами

В недавнем исследовании исследователи из Льежского университета и Университета Яунде разработали экономически эффективный метод с использованием портативных спектрофотометров ближнего инфракрасного диапазона (NIR) для обнаружения некачественных лекарств в районах с ограниченными ресурсами. Исследование, опубликованное в журнале «Прикладная спектроскопия», продемонстрировало успешный перенос и применение надежных калибровочных моделей, предлагая многообещающее решение для борьбы с некачественными лекарствами в регионах с ограниченными ресурсами.

Ученые стремились решить растущую проблему неэффективных лекарств в регионах с низкими ресурсами. Они использовали спектроскопию ближнего инфракрасного диапазона (NIR) как возможный метод решения этой проблемы. Они разработали, проверили и передали методы количественного определения содержания таблеток ципрофлоксацина и метронидазола с использованием портативного NIR-спектрофотометра в режиме передачи, известного как NIR-M-T1, в сочетании с хемометрикой, в частности с алгоритмом частичной регрессии наименьших квадратов (PLSR). Этот подход обеспечивает экономичную и быструю альтернативу традиционным лабораторным методам оценки качества лекарств.

Первоначально количественные модели PLSR были проверены в Бельгии, характеризующейся умеренным океаническим климатом. Затем модели были перенесены в Камерун, тропическую климатическую зону, где исследователи столкнулись с трудностями при точном прогнозировании новых серий валидации с использованием исходных моделей. Чтобы преодолеть это препятствие, были разработаны две стратегии расширения, чтобы сделать прогнозные модели более устойчивыми к факторам окружающей среды.

В ходе полевого анализа образцов таблеток ципрофлоксацина и метронидазола, собранных в трех разных городах Камеруна, полученные модели были подвергнуты испытанию. Результаты содержания, полученные с использованием обеих стратегий увеличения, тесно совпадали и статистически не отличались. Однако первую стратегию было легче реализовать, а вторая превосходила с точки зрения модельных диагностических показателей и профилей точности.

Два образца из собранных таблеток оказались несоответствующими по содержанию, и эти результаты впоследствии были подтверждены с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ), которая считается эталонным методом анализа содержания фармацевтических препаратов.

Это исследование демонстрирует потенциал недорогих портативных БИК-спектрофотометров и надежных моделей калибровки в повышении эффективности и точности оценки качества лекарств, что в конечном итоге защищает здоровье населения. Исследователи полагают, что этот инновационный подход может послужить основой для аналогичных инициатив в других регионах с низким уровнем ресурсов, способствуя продолжающейся борьбе за обеспечение безопасности и эффективности фармацевтических препаратов во всем мире.

Ссылка:
Чунга, CAW; Марини, Д.; Нга, EN; Хамули, ПК; Мбалла, Р.Н.; Юбер, П.; Зиемонс, Э.; Сакре, П.-Ю. Внедрение в полевых условиях количественных методов ближнего инфракрасного диапазона для анализа лекарственных средств в тропической среде. Прил. Спектроск. 2023, как можно скорее. DOI: 10.1177/00037028231201653

By Роберт Эндрю

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