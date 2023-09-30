Генеративный ИИ исследует проблему P и NP: выводы GPT-4

Команда исследователей использовала модель большого языка OpenAI GPT-4, чтобы углубиться в давнюю проблему P и NP в информатике. Проблема P и NP, которая изучается уже почти пять десятилетий, направлена ​​на изучение возможности эффективного решения сложных в вычислительном отношении задач. Эта проблема имеет серьезные последствия для таких областей, как криптография и квантовые вычисления. Исследователи под руководством Цинсю Дуна применили метод Сократа для программирования GPT-4 и предоставили ему аргументы из предыдущей статьи, что вызвало содержательные ответы.

Примечательно, что GPT-4 утверждает, что P не равно NP, предлагая свежий взгляд на эту извечную проблему. Исследователи подчеркивают, что это исследование демонстрирует, что большие языковые модели, такие как GPT-4, могут делать больше, чем просто генерировать текст; они также могут предоставить информацию, которая может привести к научным прорывам.

Чтобы осознать важность этого исследования, важно понять проблему P и NP. Он вращается вокруг сложности решения проблем и проверки. Проблемы, классифицированные как «P», могут быть реально решены и легко проверены. И наоборот, проблемы, попадающие в область «NP», легко проверяются, но не имеют эффективных методов решения. Проблема P и NP ставит под сомнение возможность решения проблем NP так же эффективно, как проблемы P, что бросает вызов нашему нынешнему пониманию вычислительных ограничений.

Используя метод Сократа с GPT-4, Донг и его команда углубляются в математические аспекты проблемы P и NP. Они направляют GPT-4, чтобы доказать, что P не равно NP, предполагая обратное и находя противоречия. Этот подход, называемый доказательством от противного, позволяет им реконструировать формальную математическую статью, проводя GPT-4 через процесс рассуждения. Однако для подтверждения убедительности их выводов необходима дальнейшая проверка.

Это исследование демонстрирует новое применение генеративного искусственного интеллекта, подчеркивая, как большие языковые модели, такие как GPT-4, могут способствовать научным исследованиям. Используя способность ИИ рассуждать и обрабатывать огромные объемы информации, исследователи могут углубляться в сложные проблемы и получать новые идеи. Поскольку область генеративного искусственного интеллекта продолжает развиваться, она обещает решить другие нерешенные проблемы информатики.

Источники: Тирнан Рэй и ClipDropStability.ai.