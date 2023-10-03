Новый метод использует бактерии E.coli для обнаружения мин в Израиле

Ученые из Еврейского университета в Иерусалиме и биотехнологический стартап Enzymit разработали революционный метод обнаружения закопанных наземных мин в Израиле с помощью бактерии E.coli. Это инновационное решение направлено на решение проблемы опасных и неэффективных методов обнаружения мин, используемых в настоящее время. Тысячи полей в Израиле были заминированы после Шестидневной войны 1967 года, поэтому крайне важно найти более безопасный и эффективный способ обнаружения и удаления этих смертоносных взрывчатых веществ.

Бактерия E.coli была создана для обнаружения следовых количеств динитротолуола (ДНТ), химического вещества, которое вытекает из закопанных мин. Модифицированные бактерии распыляются над предполагаемым минным полем, а дрон, оснащенный специальной камерой, снимает изображения, которые с помощью люминесцентных цветов показывают расположение этих мин. Штамм E.coli, используемый в этом процессе, предназначен для вымирания вскоре после распространения, что гарантирует, что он не представляет риска для людей или окружающей среды.

Команда Еврейского университета работала над этим методом обнаружения мин более десяти лет. Они были вдохновлены естественной способностью E.coli обнаруживать питательные вещества и создали решение, которое делает бактерии более чувствительными к DNT, избегая при этом ложноположительных результатов. Enzymit, биотехнологический стартап, играет решающую роль в ускорении разработки этого новаторского решения, создавая белки, которые улучшают способность бактерий обнаруживать мины.

В настоящее время проводятся полевые испытания полного решения, и ожидается, что в следующем году оно будет введено в эксплуатацию для «негражданского использования». Исследовательские группы также полагают, что этот метод можно расширить для обнаружения других взрывчатых веществ и химикатов, используемых в различных приложениях, таких как гексоген. Помимо обнаружения мин, вычислительные алгоритмы Enzymit использовались для разработки пребиотиков, содержащихся в грудном молоке, и гиалуроновой кислоты для косметических целей.

источники:

– Оригинальная статья: NoCamels

– Источник изображения: Depositphotos

– Определение E.coli: NCBI

– Определение наземных мин: Международный комитет Красного Креста.