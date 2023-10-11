Исследование показало, что разная мука формирует микробные экосистемы в закваске

Недавнее исследование, проведенное исследователями из Университета штата Северная Каролина, показывает, что использование различных видов муки при выпечке на закваске способствует образованию отдельных бактериальных сообществ. Эти различия в микробных сообществах оказывают существенное влияние на аромат и вкус хлеба на закваске.

Целью исследования было воспроизвести практику пекарей на их кухнях. Исследователи создали четыре закваски, используя в общей сложности десять различных сортов муки, включая муку с глютеном и без глютена. Закваски содержали в одной и той же среде и кормили ежедневно в течение 14 дней.

Данные, собранные от каждой закваски, включали измерения pH и высоты, а также наблюдения за ароматом. Кроме того, было проведено секвенирование ДНК для определения разнообразия и численности бактерий в каждом образце.

За 14-дневный период исследователи заметили, что каждый тип муки приводит к появлению в заквасках все более различных микробных сообществ. Это указывает на то, что разные бактерии размножаются за счет питательных веществ, присутствующих в разной муке.

Исследование выявило широкий спектр метаболических процессов, приводящих к различным ароматам, производимым бактериальными сообществами. Например, амарантовая закваска издавала аромат, напоминающий ветчину, ржаная – фруктовый, гречневая – землистый.

Одним из неожиданных открытий стало то, что ржаная мука способствует развитию значительно более широкого разнообразия бактерий по сравнению с другой мукой: присутствует более 30 типов бактерий. Кроме того, семь из десяти сортов муки производят закваски с высоким содержанием бактерий, вырабатывающих уксусную кислоту, что способствует кислому привкусу закваски.

Это исследование дает ценную информацию для пекарей, которые хотят изменить вкус и аромат своего хлеба на закваске. Выбирая разные виды муки, пекари могут влиять на микробные сообщества, процветающие в их заквасках, что приводит к появлению широкого спектра уникальных вкусов.

источники: ПерДж (2023). DOI: 10.7717/peerj.16163