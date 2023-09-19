Использование гироскопа для измерения изменений вращения Земли

Группа ученых разработала новый способ измерения изменений вращения Земли с помощью гироскопа. Исследователи из немецкой геодезической обсерватории Веттцелль создали лазерный резонатор длиной 16 метров, известный как «G», который функционирует как гироскоп кольцевого типа. Внутри двойные лазерные лучи, движущиеся в противоположных направлениях, взаимодействуют, создавая интерференционную картину. Исследователи обнаружили, что по мере вращения Земли колебания ее скорости отражаются на интерференционной картине. Анализируя интерференционную картину, исследователи смогли вычислить расстояние, пройденное данной точкой Земли за определенный период времени.

В своем исследовании, опубликованном в журнале Nature Photonics, исследователи проверяли работу гироскопа в течение четырехмесячного периода и смогли измерить продолжительность определенного дня с точностью до нескольких миллисекунд. Этот уровень точности намного выше, чем предыдущие методы, используемые для измерения вращения Земли, и может быть использован для создания более точных геофизических моделей глобального переноса.

Выводы команды обсуждались Катериной Чимминелли и Джузеппе Брунетти в статье News & Views, также опубликованной в журнале Nature Photonics. Исследователи предположили, что этот новый метод измерения длины дня в сочетании с его вариациями может привести к улучшению геофизических моделей, которые найдут широкое применение в таких областях, как климатология и навигация. Исследователи полагают, что этот подход может обеспечить более точное описание продолжительности дня, принимая во внимание различные факторы, влияющие на вращение Земли, такие как притяжение Луны, океанские течения и атмосферные условия.

В целом, этот новый подход, основанный на гироскопе, обещает улучшить наше понимание вращения Земли и его влияния на различные геофизические явления.

источники:

– К. Ульрих Шрайбер и др., Вариации скорости вращения Земли, измеренные с помощью кольцевого лазерного интерферометра, Nature Photonics (2023). DOI: 10.1038/s41566-023-01286-x

– Катерина Чиминелли и др., Лазерный гироскоп точно отслеживает вращение Земли, Nature Photonics (2023). DOI: 10.1038/s41566-023-01293-y