Ученые разработали метод модификации геномов РНК-вирусов с помощью расщепляющих ферментов и ферментов репарации РНК

Команда микробиологов из Университета штата Монтана создала метод модификации генома РНК-вируса с помощью расщепляющего фермента и фермента репарации РНК. Исследователи опубликовали свои выводы в журнале Science Advances.

Исследователи использовали систему CRISPR типа III, полученную из Streptococcus thermophilus, бактерии, обнаруженной в молочных продуктах. Эта система используется для определения конкретного места в целевой РНК, где требуется разрезание. После того, как разрез сделан, используются шины ДНК, чтобы соединить нити вместе, а затем они снова соединяются с помощью фермента вирусной лигазы.

Чтобы проверить свою технику, команда удалила участки РНК вируса Синдбис. Вирус содержал зеленый флуоресцентный сегмент в своей РНК, и, вырезав его, вирус смог выжить, но больше не флуоресцировал.

Исследовательская группа считает, что их метод, а также аналогичные подходы могут быть использованы в исследованиях РНК, особенно при изучении усиления или утраты функций вирусов, таких как их вирулентность. Этот метод также можно использовать для удаления функций вируса, которые позволяют ему уклоняться от лекарств, предназначенных для его лечения. Кроме того, редактирование РНК открывает новые возможности для разработки методов лечения заболеваний, связанных с РНК.

Возможность прямого редактирования РНК обеспечивает более прямой и эффективный подход по сравнению с современными методами, включающими несколько этапов транскрипции. Это открытие имеет потенциальное значение для области вирусологии и исследований на основе РНК.

Источник: Science Advances (DOI: 10.1126/sciadv.adj8277).