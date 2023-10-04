Исследование жизни на Марсе: новобранцы НАСА отправляются в наземные миссии

25 июня команда из четырех рекрутов НАСА начала свою миссию по подготовке землян к жизни на Марсе. Однако эти миссии проводятся не в космосе, а здесь, на Земле. Первая команда добровольцев вошла в уникальную структуру под названием Mars Dune Alpha, расположенную в Космическом центре НАСА имени Джонсона в Хьюстоне, штат Техас. Их миссия — жить и работать внутри сооружения так, как если бы они находились на Красной планете целый год.

Цель этих миссий — помочь ученым, инженерам и астронавтам понять проблемы и требования реального путешествия на Марс. Опыт добровольцев, испытывающих жизнь в условиях, подобных марсианским, будет способствовать подготовке к будущим космическим миссиям.

Mars Dune Alpha, напечатанная на 3D-принтере конструкция, имеет площадь около 158 квадратных метров (1,700 квадратных футов) и включает в себя четыре небольших жилых помещения, две ванные комнаты, рабочие места, медицинский кабинет, гостиную и камбуз. Чтобы имитировать самодостаточность, необходимую для марсианской миссии, экипаж будет выращивать себе еду на вертикальной ферме внутри структуры.

Эта первая миссия, известная как CHAPEA, под командованием Келли Хастон, члена нации могавков и шести наций Гранд-Ривер в Канаде, будет исследовать влияние работы в условиях, подобных марсианским, на здоровье экипажа и способность выполнять задачи. Хастон, обладающая опытом в области биомедицины, особенно в изучении заболеваний печени, репродукции и нервной системы с использованием стволовых клеток, привносит в миссию ценные знания.

Конечная цель этих наземных миссий — сбор данных и идей, которые помогут в успешном планировании и выполнении будущей пилотируемой миссии на Марс. С каждой последующей миссией, запланированной на 2025 и 2026 годы, ученые будут глубже понимать проблемы и разрабатывать стратегии их преодоления.

Благодаря этим смоделированным миссиям НАСА стало на один шаг ближе к тому, чтобы сделать жизнь на Марсе реальностью, приближая нас к разгадке тайн Вселенной.

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