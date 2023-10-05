Подготовка к жизни на Марсе: наземные миссии НАСА

НАСА сделало еще один шаг к подготовке людей к будущей миссии на Марс. В июне четверо новобранцев отправились в первую из трехлетних миссий по моделированию жизни на Красной планете. Хотя миссии проводятся на Земле, они призваны предоставить ценную информацию о проблемах, с которыми астронавты могут столкнуться на Марсе.

Первый экипаж из четырех добровольцев вошел в уникальную структуру под названием Mars Dune Alpha, расположенную в Космическом центре НАСА имени Джонсона в Хьюстоне, штат Техас. Их миссия — жить и работать внутри структуры в течение всего года, повторяя условия, которые они испытали бы на Марсе. Цель — помочь ученым, инженерам и астронавтам лучше понять, что повлечет за собой путешествие на Марс.

Mars Dune Alpha, напечатанная на 3D-принтере конструкция, размером примерно с квартиру с тремя спальнями и занимает площадь 158 квадратных метров (1,700 квадратных футов). Он состоит из четырех небольших жилых помещений, двух ванных комнат, рабочих мест, медицинского помещения, гостиной и камбуза. Чтобы смоделировать необходимость производства собственных продуктов питания на Марсе, экипаж будет выращивать их на вертикальной ферме.

Основная цель миссии, известной как CHAPEA, — изучить влияние на здоровье экипажа и способность выполнять задачи, когда они живут и работают так, как если бы они находились на Марсе. Первая миссия под командованием Келли Хастон, члена Нации могавков и Шести наций Гранд-Ривер в Канаде, будет сосредоточена на понимании того, как человеческое тело адаптируется к уникальным условиям Марса.

Эти наземные миссии имеют решающее значение для подготовки НАСА к будущей миссии на Марс. Моделируя жизнь на Марсе, агентство может собрать ценные данные и идеи, которые помогут в разработке необходимых технологий, протоколов и стратегий для успешного путешествия на Красную планету.

Источник: ScienceNewsExplores