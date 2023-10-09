CityLife

Раскрытие новых технологий и возможностей искусственного интеллекта

Наука

Редкие небесные явления украсят небо Америки

ByВики Ставропулу

Октябрь 9, 2023
Редкие небесные явления украсят небо Америки

Жителей и гостей Америки ждет настоящее удовольствие: в ближайшие несколько месяцев должны произойти два уникальных небесных события. Первое событие — солнечное затмение «огненного кольца», за которым в апреле следует полное солнечное затмение.

Кольцо огненного затмения происходит, когда Луна проходит между Землей и Солнцем, создавая изображение, напоминающее огненное кольцо. В отличие от полного солнечного затмения, Луна кажется меньше и не полностью закрывает Солнце. Это явление связано с тем, что Луна во время этих частичных затмений находилась дальше от Земли.

Кольцо огненного затмения в субботу будет видно на пути, простирающемся от Орегона до Техаса, начиная с 9.13:12.03 утра по тихоокеанскому времени вдоль побережья Орегона и заканчивая в Техасе в XNUMX:XNUMX по центральному времени. Хотя в некоторых частях Пуэрто-Рико, Гавайев и Аляски произойдет частичное затмение, они не станут свидетелями эффекта огненного кольца.

В следующем году у наблюдателей за небом будет еще одна возможность стать свидетелями полного солнечного затмения 8 апреля. Это затмение создаст «путь тотальности», простирающийся от северной Мексики до восточной Канады, шириной 15 миль (185 км). На пути затмения окажутся тринадцать штатов США, включая Техас, Огайо и Нью-Йорк.

НАСА сообщает, что во время солнечного затмения крайне важно носить специальные солнечные фильтры, чтобы защитить глаза от вредного солнечного излучения. Снимать очки безопасно только тогда, когда Луна полностью закроет поверхность Солнца.

Эти небесные события не только представляют собой зрелище для масс, но и предлагают ученым бесценные возможности для изучения Солнца и его взаимодействия с Землей. Кроме того, затмения могут временно повлиять на поведение животных и вызвать кратковременное понижение температуры.

источники:
– НАСА: [источник]
- Н / Д

By Вики Ставропулу

Похожие темы

Наука

Солнечные бури: угроза современным технологиям и инфраструктуре

Октябрь 12, 2023 Вики Ставропулу
Наука

Кольца древних деревьев свидетельствуют о разрушительной солнечной буре, которая может повлиять на цивилизацию сегодня

Октябрь 12, 2023 Роберт Эндрю
Наука

Вертолет НАСА Ingenuity Mars установил новый рекорд скорости в 62-м полете

Октябрь 12, 2023 Вики Ставропулу

Вы пропустили

Наука

Солнечные бури: угроза современным технологиям и инфраструктуре

Октябрь 12, 2023 Вики Ставропулу 0 комментариев
Наука

Кольца древних деревьев свидетельствуют о разрушительной солнечной буре, которая может повлиять на цивилизацию сегодня

Октябрь 12, 2023 Роберт Эндрю 0 комментариев
Наука

Вертолет НАСА Ingenuity Mars установил новый рекорд скорости в 62-м полете

Октябрь 12, 2023 Вики Ставропулу 0 комментариев
Наука

Ученые обнаружили большое количество воды и углерода в образце астероида, что подтверждает теорию происхождения жизни

Октябрь 12, 2023 Роберт Эндрю 0 комментариев