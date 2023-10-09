Редкие небесные явления украсят небо Америки

Жителей и гостей Америки ждет настоящее удовольствие: в ближайшие несколько месяцев должны произойти два уникальных небесных события. Первое событие — солнечное затмение «огненного кольца», за которым в апреле следует полное солнечное затмение.

Кольцо огненного затмения происходит, когда Луна проходит между Землей и Солнцем, создавая изображение, напоминающее огненное кольцо. В отличие от полного солнечного затмения, Луна кажется меньше и не полностью закрывает Солнце. Это явление связано с тем, что Луна во время этих частичных затмений находилась дальше от Земли.

Кольцо огненного затмения в субботу будет видно на пути, простирающемся от Орегона до Техаса, начиная с 9.13:12.03 утра по тихоокеанскому времени вдоль побережья Орегона и заканчивая в Техасе в XNUMX:XNUMX по центральному времени. Хотя в некоторых частях Пуэрто-Рико, Гавайев и Аляски произойдет частичное затмение, они не станут свидетелями эффекта огненного кольца.

В следующем году у наблюдателей за небом будет еще одна возможность стать свидетелями полного солнечного затмения 8 апреля. Это затмение создаст «путь тотальности», простирающийся от северной Мексики до восточной Канады, шириной 15 миль (185 км). На пути затмения окажутся тринадцать штатов США, включая Техас, Огайо и Нью-Йорк.

НАСА сообщает, что во время солнечного затмения крайне важно носить специальные солнечные фильтры, чтобы защитить глаза от вредного солнечного излучения. Снимать очки безопасно только тогда, когда Луна полностью закроет поверхность Солнца.

Эти небесные события не только представляют собой зрелище для масс, но и предлагают ученым бесценные возможности для изучения Солнца и его взаимодействия с Землей. Кроме того, затмения могут временно повлиять на поведение животных и вызвать кратковременное понижение температуры.

источники:

– НАСА: [источник]

- Н / Д