Захватывающая возможность стать свидетелем кольцевого солнечного затмения

В эти выходные миллионы людей получат возможность стать свидетелями захватывающего природного явления, известного как кольцевое затмение, которое пройдет от Орегона до Техаса. Во время кольцевого солнечного затмения Луна находится дальше всего от Земли и не закрывает полностью Солнце, создавая яркий внешний край или «огненное кольцо» вокруг Луны. Восемь штатов увидят это небесное зрелище, начиная с Юджина, штат Орегон, где оно продлится почти четыре минуты. Образовательные мероприятия и прямые трансляции затмения будут доступны в различных местах, например, в Орегонском музее науки и промышленности в Портленде.

В Альбукерке, штат Нью-Мексико, затмение совпадет с ежегодным Международным фестивалем воздушных шаров в Альбукерке. В прошлом году фиеста привлекла почти 830,000 XNUMX человек, а в этом году ожидается, что сочетание наблюдения затмения соберет еще большую толпу. Ричард Рэнд, заведующий кафедрой физики и астрономии Университета Нью-Мексико, подчеркивает глубокие ощущения от переживания такого события. На территории кампуса пройдут образовательные мероприятия и осмотр «огненного кольца».

В Сан-Антонио, штат Техас, частное затмение произойдет с 10:23 до 11:54. Просмотры будут доступны возле озера Вудлон и в нескольких парках, где будут проводиться общественные мероприятия, такие как просмотр пинхолов, галактическая слизь и полоса препятствий в тренировочном лагере астронавтов. Наконец, Корпус-Кристи, штат Техас, является последним крупным местом в США, где можно наблюдать затмение, и пиковая продолжительность там будет самой продолжительной — более пяти минут. Бронирование отелей в Корпус-Кристи значительно увеличилось по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Чтобы безопасно наблюдать кольцевое затмение, крайне важно принять необходимые меры предосторожности. Глядя прямо на солнце, можно нанести необратимый вред глазам. Надлежащая защита глаз, такая как сертифицированные очки или портативные солнечные очки, имеет важное значение. Обычные солнцезащитные очки не обеспечивают достаточной защиты, поскольку сетчатка чувствительна к свету. Поэтому важно избегать смотреть на солнце даже на короткое время.

Предстоящее кольцевое затмение — это только начало, поскольку 8 апреля 2024 года более редкое полное солнечное затмение охватит десять штатов, привлекая миллионы туристов. Полный список мест и продолжительности кольцевого затмения можно найти, посетив надежные источники.

Определения:

– Кольцевое затмение: тип солнечного затмения, при котором Луна не полностью закрывает Солнце, оставляя вокруг Луны яркое кольцо.

– Наблюдение затмения: наблюдение солнечного или лунного затмения с соблюдением надлежащих мер предосторожности, таких как использование сертифицированных очков или портативных солнечных наблюдателей.

– Сетчатка: чувствительная часть глаза, которая улавливает свет.

источники:

– The Guardian: [вставьте URL]

– Орегонский музей науки и промышленности: [вставить URL]

– Посетите представителя Корпус-Кристи: [вставить URL]