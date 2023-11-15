Новая статья: Космическое происхождение жизни на Земле

Российские и американские учёные сделали революционное открытие, проливающее свет на происхождение жизни на Земле. Благодаря совместному исследованию они подтвердили давнюю теорию о том, что строительные блоки жизни были доставлены на нашу планету из космоса через падающие камни. Хотя предыдущие исследования и эксперименты предполагали такую возможность, это совместное исследование предоставляет конкретные доказательства, подтверждающие эту идею.
На ранних стадиях развития нашей солнечной системы, примерно 4–5 миллиардов лет назад, когда планеты только начинали формироваться, Землю бомбардировали метеориты, астероиды и кометы. Эти небесные объекты, состоящие из металла и льда, принесли не только камни из космоса, но и важные химические вещества, которые вызвали цепную реакцию, в конечном итоге приведшую к образованию органических клеток.
Астрофизики из Самарского университета имени Королева и их американские коллеги провели как теоретические, так и экспериментальные исследования, чтобы доказать существование органических веществ в космосе. Они обнаружили, что хелатирующие агенты, которые обычно используются в различных чистящих средствах и косметике, необходимы для развития первых биологических протоклеток. Эти агенты облегчают перенос ионов металлов через клеточные мембраны и, вероятно, играют роль в ранней репликации РНК.
Значимость данного исследования заключается в том, что впервые в аналогах межзвездного льда получены органические хелатирующие агенты. Эти знания расширяют наше понимание молекулярной сложности органических молекул в космосе и дают представление об условиях, необходимых для возникновения жизни.
Вопросы и ответы:
Вопрос: Как строительные блоки жизни попали на Землю?
Ответ: Метеориты и кометы принесли из космоса камни и химические вещества, способствуя образованию органических клеток.
Вопрос: Какую роль хелатирующие агенты сыграли в развитии жизни?
Ответ: Хелатирующие агенты способствуют переносу ионов металлов через клеточные мембраны, потенциально катализируя репликацию РНК.
Вопрос: Каково значение этого исследования?
Ответ: Это исследование предоставляет конкретные доказательства, подтверждающие гипотезу о том, что жизнь возникла из космоса, расширяя наше понимание сложности органических молекул во Вселенной.
Вопрос: Существуют ли другие исследования, подтверждающие идею о том, что жизнь переносится космическими камнями?
Ответ: Да, прошлые исследования показали, что метеориты и кометы могут переносить на Землю важные строительные блоки жизни, такие как аминокислоты и нуклеиновые основания.