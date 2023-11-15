Новая статья: Космическое происхождение жизни на Земле

Российские и американские учёные сделали революционное открытие, проливающее свет на происхождение жизни на Земле. Благодаря совместному исследованию они подтвердили давнюю теорию о том, что строительные блоки жизни были доставлены на нашу планету из космоса через падающие камни. Хотя предыдущие исследования и эксперименты предполагали такую ​​возможность, это совместное исследование предоставляет конкретные доказательства, подтверждающие эту идею.

На ранних стадиях развития нашей солнечной системы, примерно 4–5 миллиардов лет назад, когда планеты только начинали формироваться, Землю бомбардировали метеориты, астероиды и кометы. Эти небесные объекты, состоящие из металла и льда, принесли не только камни из космоса, но и важные химические вещества, которые вызвали цепную реакцию, в конечном итоге приведшую к образованию органических клеток.

Астрофизики из Самарского университета имени Королева и их американские коллеги провели как теоретические, так и экспериментальные исследования, чтобы доказать существование органических веществ в космосе. Они обнаружили, что хелатирующие агенты, которые обычно используются в различных чистящих средствах и косметике, необходимы для развития первых биологических протоклеток. Эти агенты облегчают перенос ионов металлов через клеточные мембраны и, вероятно, играют роль в ранней репликации РНК.

Значимость данного исследования заключается в том, что впервые в аналогах межзвездного льда получены органические хелатирующие агенты. Эти знания расширяют наше понимание молекулярной сложности органических молекул в космосе и дают представление об условиях, необходимых для возникновения жизни.

Вопросы и ответы:

Вопрос: Как строительные блоки жизни попали на Землю?

Ответ: Метеориты и кометы принесли из космоса камни и химические вещества, способствуя образованию органических клеток.

Вопрос: Какую роль хелатирующие агенты сыграли в развитии жизни?

Ответ: Хелатирующие агенты способствуют переносу ионов металлов через клеточные мембраны, потенциально катализируя репликацию РНК.

Вопрос: Каково значение этого исследования?

Ответ: Это исследование предоставляет конкретные доказательства, подтверждающие гипотезу о том, что жизнь возникла из космоса, расширяя наше понимание сложности органических молекул во Вселенной.

Вопрос: Существуют ли другие исследования, подтверждающие идею о том, что жизнь переносится космическими камнями?

Ответ: Да, прошлые исследования показали, что метеориты и кометы могут переносить на Землю важные строительные блоки жизни, такие как аминокислоты и нуклеиновые основания.