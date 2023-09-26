В недавнем интервью BBC глава НАСА Билл Нельсон заявил, что США участвуют в «космической гонке» с Китаем за возвращение на Луну, выразив желание, чтобы США первыми достигли этого. В то время как в 1960-х и 1970-х годах США и Советский Союз вели космическую гонку, сейчас НАСА полагается на частные компании, выполняющие большую часть работы. По словам Нельсона, партнерство с частными компаниями позволяет разделить расходы и опирается на творческий подход предпринимателей в частном секторе. Такие компании, как SpaceX Илона Маска и Blue Origin Джеффа Безоса, получили от НАСА многомиллиардные контракты на строительство лунных кораблей.

Космическая программа Китая, которая включает в себя планы достижения полярных регионов Луны, находится под пристальным наблюдением НАСА. У Китая есть собственная космическая станция, он доставил на Землю образцы с Луны и не подписал возглавляемые США «Соглашения Артемиды», что вызывает обеспокоенность по поводу его территориальных претензий. Соперничество НАСА с Китаем привело к увеличению инвестиций в агентство: за год, предшествующий сентябрю 71.2 года, было потрачено 2021 миллиарда долларов. Четверть этих расходов идет на малый бизнес, который может ускорить свой рост и привлечь частных инвесторов.

Хотя гонка обратно на Луну привлекла внимание, она также стимулировала рост космической отрасли в целом. SpaceX, в частности, сыграла значительную роль в расширении инвестиционного потенциала космоса. Число спутников на орбите Земли увеличилось, и лидируют такие компании, как OneWeb и Starlink. Это создало новые возможности в различных отраслях, включая сельское хозяйство, страхование и морское судоходство.

Космическая экономика потенциально может быть очень прибыльной: по оценкам, к 1 году она может стоить более 2040 триллиона долларов в год. Однако есть проблемы, которые необходимо преодолеть, такие как экономическая жизнеспособность добычи полезных ископаемых на Луне. НАСА видит потенциал в медицинских исследованиях, ссылаясь на успешные эксперименты по выращиванию кристаллов, проведенные фармацевтической компанией Merck на Международной космической станции.

источники:

- Новости BBC

– Европейское космическое агентство