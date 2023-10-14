Жизнь после космоса: приспосабливаемся к гравитации и бьём рекорды

Проведя более года в космосе, астронавт Фрэнк Рубио теперь сталкивается с проблемой реадаптации к жизни на Земле. Рубио недавно вернулся из 371-дневной миссии на борту Международной космической станции, превзойдя предыдущий американский рекорд по продолжительности пребывания в космосе. По возвращении Рубио выступил на пресс-конференции в Космическом центре имени Джонсона НАСА в Хьюстоне, описав трудности адаптации к гравитации Земли. Он упомянул, что испытывает боль в подошвах и пояснице, когда его тело приспосабливается к тому, чтобы выдерживать полный вес.

Длительное пребывание Рубио в космосе изначально не планировалось. Из-за утечки охлаждающей жидкости в космическом корабле «Союз», который предназначался для обратного полета, российское космическое агентство «Роскосмос» отправило пустой космический корабль для возвращения Рубио и его товарищей по экипажу. В результате Рубио пришлось продолжить миссию, изначально предназначавшуюся для другого экипажа. Несмотря на неожиданные обстоятельства, Рубио сохранял позитивный настрой, признавая, что провести год взаперти было морально сложно, но необходимо.

Помимо побития американского рекорда по продолжительности пребывания в космосе, Рубио стремился достичь еще одной важной вехи во время своей миссии. Он попытался вырастить помидор в космосе, что было бы значительным достижением. Однако он потерял помидор и не смог его найти, что привело к предположениям, что он мог съесть его случайно.

По возвращении на Землю космонавты часто испытывают явление, известное как «синдром космической адаптации». Это состояние включает в себя трудности с поддержанием баланса и координации из-за гравитационного сдвига. Рубио упомянул, что чувствовал снос вправо или влево при попытке идти прямо, несмотря на ясный ум.

Путешествие Рубио подчеркивает физические и психологические проблемы, с которыми сталкиваются астронавты во время длительных космических полетов. Поскольку люди продолжают исследовать границы космоса, понимание последствий микрогравитации и адаптация к жизни на Земле останутся жизненно важными областями исследований.

источники:

АФП (Агентство Франс-Пресс)