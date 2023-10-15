Приспосабливаемся к гравитации после года в космосе

Проведя в космосе 371 день, астронавт Фрэнк Рубио теперь сталкивается с проблемами адаптации к земной гравитации. По возвращении Рубио рассказал о дискомфорте, который он испытал, особенно в ногах и пояснице, поскольку его тело приспосабливалось к возросшему весу. Рубио участвовал в обычной шестимесячной миссии, но из-за утечки охлаждающей жидкости в космическом корабле «Союз» ему и его команде пришлось вернуться на Землю раньше, чем планировалось.

Рубио признался, что перспектива провести год взаперти в космосе была для него сложной задачей, поскольку он любит находиться на свежем воздухе. Однако он принял психологический сдвиг, необходимый для миссии, и сосредоточился на адаптации к условиям жизни в космосе. Такое мышление позволило ему превзойти предыдущий американский рекорд по продолжительности пребывания в космосе, установленный Марком Ванде Хеем.

Во время своего пребывания на Международной космической станции (МКС) Рубио также пытался вырастить помидор. Хотя он закрепил его в сумке с помощью липучки, он, к сожалению, потерял его из виду и подозревает, что он, возможно, высох или был принят за мусор. Рубио с юмором предположил, что некоторые люди могут поверить, что он съел загадочный помидор.

Возвращение на Землю после длительного пребывания в космосе сопряжено с рядом проблем. Рубио объяснил, что первоначально его тело покачивалось вправо или влево, когда он пытался идти прямо, подчеркивая разрыв между его разумом и телом. Этот период адаптации является обычным для астронавтов, повторно адаптирующихся к гравитации после длительного пребывания в космосе.

Опыт Рубио дает ценную информацию о физической и психологической адаптации, необходимой астронавтам, возвращающимся из длительных космических миссий. Поскольку человечество продолжает исследовать и раздвигать границы освоения космоса, понимание этих проблем будет иметь решающее значение для благополучия будущих экипажей.

источники:

- Аль-Арабия (исходная статья)