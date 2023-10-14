Добро пожаловать обратно на Землю: астронавт Фрэнк Рубио приспосабливается к гравитации после года в космосе

Проведя в космосе более года, астронавт Фрэнк Рубио теперь сталкивается с проблемами адаптации к земной гравитации. Рубио упомянул во время пресс-конференции в Космическом центре имени Джонсона НАСА в Хьюстоне, штат Техас, что ходьба сначала вызывает дискомфорт, особенно в подошвах ног и пояснице. Он объяснил, что существует определенный уровень боли, связанный с тем, что его нижняя часть спины теперь поддерживает половину его веса.

Рубио недавно вернулся на Землю после 371-дневного пребывания в космосе. Первоначально запланированная для обычной шестимесячной миссии Рубио столкнулся с неожиданным поворотом событий. В декабре на космическом корабле «Союз», который должен был вернуть экипаж, произошла утечка охлаждающей жидкости. Это вынудило российское космическое агентство «Роскосмос» вернуть корабль на Землю и отправить вместо него пустой космический корабль. В результате Рубио и его команде пришлось взять на себя миссию, изначально предназначенную для экипажа второго корабля.

Несмотря на трудности, Рубио размышлял о психических изменениях, которые ему пришлось сделать, чтобы адаптироваться к жизни в космосе. Он поделился, что находиться в течение года в маленьком помещении ему было тяжело. Однако Рубио преодолел это, признав, что это часть миссии, и мысленно подготовившись к этому опыту.

Хотя это несчастье изменило ход миссии Рубио, оно позволило ему установить новый рекорд по продолжительности пребывания американца в космосе, превзойдя рекорд Марка Ванде Хея, составлявший 355 дней подряд. Общий мировой рекорд принадлежит российскому космонавту Валерию Полякову, проведшему в космосе 437 дней.

Во время своего пребывания на Международной космической станции (МКС) Рубио также получил интересный опыт работы в саду. Он попытался вырастить в космосе помидор, который, по его мнению, мог быть первым помидором, выращенным там. Однако помидор, к сожалению, был потерян или принят за мусор, несмотря на его попытки закрепить его с помощью липучки.

Когда Рубио приспосабливается к жизни на Земле, он упомянул, что поначалу ходьба ощущается по-другому. Ум ясен, но тело не реагирует так, как ожидалось, заставляя человека смещаться вправо или влево при попытке идти прямо.

источники:

- Космический центр имени Джонсона НАСА

– Роскосмос