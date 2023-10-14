Астронавт НАСА Фрэнк Рубио приспосабливается к жизни на Земле после годичной космической миссии

Астронавт НАСА Фрэнк Рубио недавно вернулся на Землю, проведя больше года в космосе. На пресс-конференции, состоявшейся в Космическом центре имени Джонсона НАСА в Хьюстоне, штат Техас, Рубио обсудил проблемы адаптации к гравитации Земли. Он упомянул, что испытывал дискомфорт в ногах и пояснице в течение первых нескольких дней, когда его тело снова адаптировалось к поддержанию собственного веса.

Изначально планировалось, что миссия Рубио продлится шесть месяцев, но из-за утечки охлаждающей жидкости в космическом корабле «Союз» ему и его товарищам по экипажу пришлось вернуться на Землю через 371 день. Утечка охлаждающей жидкости произошла в декабре, вероятно, вызванная микрометеоритом. В качестве меры предосторожности российское космическое агентство Роскосмос решило отправить на Международную космическую станцию ​​пустой космический корабль «Союз» в качестве резервного корабля. Это позволило Рубио и его коллегам-астронавтам вернуться на Землю на первоначальном космическом корабле, но им пришлось взять на себя миссию, первоначально порученную экипажу, предназначенному для второго корабля.

Рубио признался, что перспектива провести год на космической станции была для него сложной задачей, поскольку ему нравится находиться на свежем воздухе. Однако ему удалось мысленно приспособиться к своему окружению и смириться с тем, что космическая станция станет его домом на следующие 12 месяцев. Несмотря на неожиданные обстоятельства, продление миссии Рубио позволило ему побить рекорд по продолжительности пребывания в космосе американского астронавта. Он превзошел рекорд Марка Ванде Хея 2022 года, составивший 355 дней подряд.

Возвращение на Землю сопряжено с рядом проблем. Рубио описал ощущение сноса вправо или влево, когда он пытался идти прямо, и к этому нужно было привыкнуть. Он объяснил, что, хотя его разум был ясен, тело не реагировало так, как ожидалось.

Во время своего пребывания на Международной космической станции Рубио приступил к эксперименту по выращиванию помидоров. Хотя он пытался закрепить его с помощью липучки, он потерял его и не смог найти снова. Рубио с юмором предположил, что, возможно, он высох и был принят за мусор, или что он съел его по незнанию.

В целом, миссия Рубио подчеркивает физические и психические изменения, которые астронавты должны предпринять по возвращении из длительного пребывания в космосе. Их опыт способствует научным исследованиям и достижениям в освоении космоса.

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