На пути к разгадке тайн внегалактических черных дыр

Ученые из Спутникового центра Ур-Рао (URSC) ISRO и Индийского технологического института Гувахати (IITG) добились значительного прорыва в изучении черных дыр. Используя метод рентгеновской поляриметрии, они впервые успешно обнаружили излучение, испускаемое внегалактическим источником черной дыры. Это революционное открытие открывает новые горизонты для понимания основных физических процессов, окружающих черные дыры.

Рассматриваемая черная дыра расположена в Большом Магеллановом Облаке (БМО), небольшой галактике-спутнике Млечного Пути. Известная как LMC X-3, это двойная система, состоящая из черной дыры и обычной звезды, которая горячее, больше и массивнее нашего Солнца. Система была первоначально обнаружена орбитальным рентгеновским телескопом в 1971 году и с тех пор стала предметом обширных исследований различных групп астрономов.

Недавний прорыв стал возможен благодаря Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE), первой миссии НАСА, специально разработанной для изучения поляризации рентгеновских лучей от небесных объектов. Запущенный в 2021 году, IXPE предоставляет уникальную технику наблюдения, которая позволяет ученым глубже вникать в процессы излучения и геометрию аккрецирующихся объектов вокруг черных дыр.

Ученые из IITG и URSC сосредоточили свои исследования на LMC X-3, считая его идеальной космической лабораторией. Исследуя признаки рентгеновской поляризации этой черной дыры с помощью IXPE, они смогли обнаружить значительные поляризованные излучения. Эти выбросы, вероятно, являются результатом комбинации прямых и/или отраженных излучений частично ионизированной атмосферы диска.

Кроме того, исследователи измерили вращение черной дыры, проанализировав наблюдения миссии Исследователь внутреннего состава нейтронной звезды (NICER) и миссии Ядерной спектроскопической телескопической решетки (NuSTAR). Их результаты показывают, что черная дыра в LMC X-3 демонстрирует слабое вращение.

Это новаторское исследование было опубликовано в «Ежемесячных уведомлениях Королевского астрономического общества: письма», что еще больше способствует нашему пониманию явлений черных дыр. Пока ученые продолжают исследовать и изучать загадочную природу черных дыр, подобные открытия открывают путь к будущим достижениям в астрофизике.