Исследование показало, что городские парки, построенные на месте бывших мусоросжигательных заводов, могут иметь повышенный уровень свинца

Недавнее исследование, проведенное Университетом Дьюка, показало, что городские парки и игровые площадки, построенные на месте бывших мусоросжигательных заводов, по-прежнему могут содержать значительно более высокий уровень свинца в поверхностных почвах. В исследовании, проведенном профессором Дэниелом Д. Рихтером, были проанализированы поверхностные образцы почвы из трех городских парков в Дареме, Северная Каролина, которые были построены на месте бывших мусоросжигательных заводов, закрытых в начале 1940-х годов.

Исследование показало, что образцы, собранные на участке парка Ист-Дарем, содержали уровень свинца более 2000 частей на миллион, что более чем в пять раз превышает действующий стандарт Агентства по охране окружающей среды США (EPA) для безопасных почв в детских игровых площадках. Образцы из Уоллтаун-Парка в основном содержали низкие уровни свинца, но около 10% вызывали беспокойство, а некоторые были очень высокими. С другой стороны, все образцы из Ист-Энд-парка имели уровень содержания свинца в почве ниже текущего порога EPA для безопасности детей.

Результаты подчеркивают необходимость усиления мониторинга и смягчения последствий в парках, построенных на месте бывших мусоросжигательных заводов. Рихтер подчеркнул важность определения рисков загрязнения и понимания того, почему загрязнение снижается с разной скоростью в разных местах. Он призвал к широкому отбору проб и мониторингу, а также к созданию почвенных карт и карт содержания свинца в почвах в городах США и Канады.

Исторические исследования показывают, что около половины всех обследованных городов в США и Канаде сжигали твердые отходы в период с 1930-х по 1950-е годы. В мусоросжигательных заводах сжигались различные виды мусора и мусора, в том числе продукты, содержащие свинец. Оставшийся пепел, в котором концентрировались такие загрязнители, как свинец, иногда разбрасывался вокруг парков и других городских пространств.

Чтобы облегчить работу по отбору проб и мониторингу, Рихтер упомянул об использовании новых технологий, таких как портативные рентгеновские флуоресцентные приборы. Эти инструменты могут обеспечить предварительный анализ образцов почвы на содержание нескольких металлов, включая свинец, всего за 20 секунд. Кроме того, исторические записи о сжигании мусора и удалении золы могут помочь быстрее выявить горячие точки.

В целом, исследование подчеркивает потенциальные долгосрочные риски для здоровья, связанные с загрязнением городских почв свинцом, и подчеркивает необходимость продолжения усилий по мониторингу и смягчению этих рисков в парках и других городских пространствах, построенных на месте бывших мусоросжигательных заводов.

источники:

– Письма об экологической науке и технологиях (2023 г.). DOI: 10.1021/acs.estlett.3c00488