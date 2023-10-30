Обнаружение жутких инфракрасных полярных сияний на Уране проливает свет на планетарные магнитные поля

Астрономы недавно подтвердили существование жутких инфракрасных полярных сияний на планете Уран, как раз к сезону Хэллоуина. Эти полярные сияния дают представление об уникальном магнитном поле Урана и его значении для других планет.

Полярные сияния возникают, когда заряженные частицы солнечного ветра и окружающей среды планеты захватываются магнитным полем и сталкиваются с молекулами газа в атмосфере. Хотя мы знакомы с полярными сияниями на Земле, которые появляются над полюсами, они случаются и на других планетах. Астрономы наблюдали их на планетах-гигантах и ​​даже на Марсе, в уменьшенной версии. Однако Венера, лишенная собственного магнитного поля, не испытывает подобных явлений. Несмотря на это, во время интенсивных солнечных ветров на Венере все еще могут наблюдаться явления, подобные полярным сияниям. Примечательно, что газовый состав атмосфер внешних планет различается, в результате чего их полярные сияния появляются в ультрафиолетовых и инфракрасных диапазонах волн.

Уран, в частности, обладает интригующим магнитным полем. В отличие от большинства планет, ее магнитное поле исходит не из центра, а смещено на 59 градусов от оси вращения. Это смещение приводит к тому, что магнитосфера Урана становится асимметричной, что приводит к различной напряженности поля в зависимости от местоположения. Космический телескоп Хаббл обнаружил некоторую полярную активность на Уране в 2011 году, особенно вокруг полюсов.

В сентябре 2006 года с помощью спектрометра NIRSPEC на телескопе Кек II ученые из Университета Лестера наблюдали инфракрасные полярные сияния на Уране. Анализируя длины волн, излучаемых заряженной частицей H3+, они определили изменения яркости. Эти изменения указывают на температуру и плотность слоя атмосферы, в котором существуют частицы.

Удивительно, но измерения показали, что плотность H3+ в атмосфере Урана увеличивается, а температура остается относительно неизменной. Это открытие предполагает связь между наличием инфракрасных полярных сияний и застойной температурой. Эмма Томас, возглавлявшая группу наблюдателей, предполагает, что это открытие может пролить свет на более высокие, чем ожидалось, температуры газовых планет-гигантов, таких как Уран. Исследовательская группа предполагает, что энергетические полярные сияния генерируют и направляют тепло, выталкивая его от полярного сияния вниз к магнитному экватору.

Томас также подчеркивает более широкое значение этих инфракрасных сияний. Поскольку экзопланеты, напоминающие Нептун и Уран, обнаруживаются часто, изучение полярного сияния на Уране может дать представление об атмосферах и магнитных полях этих далеких миров и их пригодности для жизни. Более того, открытия Урана имеют отношение и к нашей планете: явление геомагнитного разворота, при котором магнитные полюса Земли переворачиваются, остается в значительной степени недостаточно изученным. Изучая ежедневное смещение осей вращения и магнитного поля Урана, ученые смогут лучше понять последствия будущего переворота полюсов на магнитное поле Земли и его потенциальное влияние на системы связи и навигации.

Это последнее исследование полярных сияний Урана дополняет 30-летние наблюдения, обогащая наши знания о ледяных гигантских полярных сияниях и планетарных магнитных полях в нашей Солнечной системе. Разгадывая тайны Урана, мы углубляем наше понимание Вселенной и нашего места в ней.

FAQ

Вопрос: Что вызывает полярные сияния?

Ответ: Полярные сияния возникают, когда заряженные частицы солнечного ветра и околопланетной среды захватываются магнитным полем планеты и сталкиваются с молекулами газа в атмосфере.

Вопрос: Полярные сияния случаются только на Земле?

Ответ: Нет, полярные сияния наблюдаются и на других планетах нашей Солнечной системы, например, на планетах-гигантах и ​​даже на Марсе. Однако Венера, лишенная собственного магнитного поля, не испытывает подобных явлений.

Вопрос: В чем уникальность магнитного поля Урана?

Ответ: Магнитное поле Урана смещено на 59 градусов от его оси вращения, что делает его асимметричным и вызывает изменения напряженности поля в зависимости от местоположения.

Вопрос: Как изучение полярных сияний Урана может дать представление об экзопланетах?

Ответ: Поскольку открыты экзопланеты, напоминающие Нептун и Уран, изучение полярных сияний Урана может помочь предсказать атмосферы и магнитные поля этих далеких миров, оценивая их потенциальную обитаемость.

Вопрос: Как изучение полярных сияний на Уране может сообщить нам об инверсии геомагнитного поля Земли?

Ответ: Понимая ежедневное смещение Урана между его вращательной и магнитной осями, ученые могут получить представление о потенциальных последствиях будущего изменения полюсов Земли на ее магнитном поле и связанных с ним системах.