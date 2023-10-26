Новый взгляд на Уран: впервые подтверждено инфракрасное сияние

Астрономы из Университета Лестера подтвердили наличие инфракрасного полярного сияния на внешней планете Уран. Это революционное открытие может раскрыть тайны магнитных полей планет нашей Солнечной системы и даже пролить свет на потенциал жизни в далеких мирах. Хотя ультрафиолетовые полярные сияния на Уране наблюдаются с 1986 года, существование инфракрасных полярных сияний подтверждено впервые.

Полярные сияния вызываются высокоэнергетическими заряженными частицами, сталкивающимися с атмосферой планеты вдоль ее силовых линий магнитного поля. На Земле эти столкновения приводят к эффектному северному и южному сиянию. Уран, состоящий в основном из водорода и гелия, излучает свет за пределами видимого спектра, включая инфракрасный.

Группа ученых использовала телескоп Кек II для анализа определенных длин волн света, излучаемого Ураном, в инфракрасном спектре. Изучая эмиссионные линии, они смогли определить изменения яркости ионов H3+, заряженных частиц. Это изменение яркости служило термометром, позволяющим лучше понять атмосферу планеты.

Наблюдения выявили значительное увеличение плотности H3+ в атмосфере Урана, что указывает на наличие инфракрасного полярного сияния. Это открытие не только расширяет наше понимание магнитных полей в нашей Солнечной системе, но и имеет значение для идентификации других потенциально обитаемых экзопланет.

Ведущий автор Эмма Томас, доктор философии. Студент Университета Лестера предполагает, что энергичное сияние на газовых планетах-гигантах, таких как Уран, может объяснить, почему они горячее, чем ожидалось. Эта теория утверждает, что полярное сияние генерирует и отталкивает тепло от полярного сияния вниз к магнитному экватору. Изучая полярное сияние Урана, ученые смогут делать прогнозы об атмосферах и магнитных полях подобных экзопланет и определять их пригодность для жизни.

Подтверждение инфракрасного полярного сияния на Уране знаменует собой новую эру исследований полярных сияний на планете. Результаты этого исследования расширяют наши знания о ледяных гигантских полярных сияниях, планетарных магнитных полях и даже редких явлениях на Земле, таких как инверсия геомагнитного поля.

Часто задаваемые вопросы

Вопрос: Что такое полярное сияние?

Полярное сияние — это естественное световое явление, которое возникает, когда заряженные частицы Солнца взаимодействуют с магнитным полем планеты и сталкиваются с атомами в атмосфере.

Вопрос: Что такое инфракрасное полярное сияние?

Инфракрасное полярное сияние означает излучение света за пределами видимого спектра в инфракрасных длинах волн. Его вызывают высокоэнергетические заряженные частицы, сталкивающиеся с атмосферой планеты.

Вопрос: Почему важно открытие инфракрасного полярного сияния на Уране?

Подтверждение инфракрасного полярного сияния на Уране дает ценную информацию о магнитных полях планеты и дает возможность идентифицировать потенциально обитаемые экзопланеты.

Вопрос: Как было подтверждено инфракрасное сияние на Уране?

Ученые использовали телескоп Кек II для анализа определенных длин волн света, излучаемого Ураном, в инфракрасном спектре. Изучая эмиссионные линии, им удалось определить изменения яркости ионов H3+, указывающие на наличие инфракрасного полярного сияния.

Вопрос: Что мы можем узнать, изучая полярное сияние Урана?

Изучение полярного сияния Урана может помочь нам понять магнитные поля и атмосферные характеристики ледяных планет-гигантов как внутри нашей Солнечной системы, так и за ее пределами. Эти знания способствуют нашему пониманию экзопланет и их потенциала для жизни.