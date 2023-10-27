Увлекательное открытие: подтверждение инфракрасного полярного сияния на Уране дает представление о планетарных магнитных полях

Астрономы из Университета Лестера совершили впечатляющий прорыв в своих исследованиях внешней планеты Уран. Они впервые подтвердили наличие инфракрасного полярного сияния на холодной далекой планете. Это открытие не только расширяет наше понимание Урана, но и открывает потенциал для разгадки загадочной природы планетарных магнитных полей и их роли в поддержании жизни на других планетах.

Хотя ученые наблюдают ультрафиолетовые (УФ) полярные сияния на Уране с 1986 года, недавнее подтверждение существования инфракрасных (ИК) полярных сияний является важной вехой. Команда ученых при поддержке Совета по науке и технологиям (STFC) опубликовала свои выводы в журнале Nature Astronomy.

Уран и соседняя с ним планета Нептун выделяются среди планет нашей солнечной системы из-за их несогласованных магнитных полей. В отличие от Земли, где магнитное поле совпадает с осью вращения планеты, магнитные поля Урана и Нептуна перекошены. Это новое открытие ИК-полярного сияния на Уране содержит ценные подсказки для понимания механизмов, лежащих в основе этой особенности.

Астрономы использовали измерения инфракрасной яркости верхних слоев атмосферы Урана и наличие силовых линий магнитного поля для анализа полярного сияния. Результаты показали, что сигналы аврорального сияния концентрировались между определенными точками планеты, образуя овальные формы. Эти овальные формы, известные как ракушки, созданы в результате вращения Урана.

Последствия этого открытия выходят за пределы самого Урана. Изучая магнитные поля и полярные сияния далеких планет, астрономы могут получить представление о потенциальной обитаемости экзопланет. Понимание того, как магнитные поля взаимодействуют с заряженными частицами и генерируют полярные сияния, может предоставить ценную информацию об условиях, необходимых для поддержания жизни.

Это новаторское исследование открывает новые возможности для изучения тайн нашей Солнечной системы и за ее пределами. Разгадав тайны планетарных магнитных полей, ученые стали на шаг ближе к пониманию огромных возможностей жизни за пределами Земли.

FAQ

Что такое полярное сияние?

Полярное сияние — это естественное световое явление, возникающее на небе, преимущественно в полярных регионах. Его вызывают высокоэнергетические заряженные частицы Солнца, которые взаимодействуют с магнитным полем Земли.

Что такое инфракрасное полярное сияние?

Инфракрасное полярное сияние — это излучение инфракрасного света во время полярного сияния. В дополнение к более часто наблюдаемым ультрафиолетовым (УФ) полярным сияниям, некоторые полярные сияния также излучают инфракрасный свет.

Почему магнитные поля Урана и Нептуна не совпадают?

Несовпадение магнитных полей Урана и Нептуна с их осями вращения до сих пор остается загадкой для ученых. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы понять основные механизмы, ответственные за эту уникальную характеристику.