Влияние нейтрального водорода на выход лайман-альфа-фотонов в галактиках эпохи реионизации

Астрономы до сих пор не уверены в процессе и времени реионизации, когда водород во Вселенной снова ионизируется после существования в виде нейтральных атомов около 200 миллионов лет. Реионизация осуществляется фотонами лаймановского континуума (LyC), которые обладают энергией, способной выбивать электроны из атомов водорода. Вопрос в том, откуда взялись эти фотоны LyC? Многие астрономы полагают, что ранние галактики сыграли роль в реионизации Вселенной.

В период реионизации существовали галактики, испускавшие излучение Лайман-Альфа (Lyα), которое высвобождается при переходе атомов водорода из первого возбужденного состояния в основное состояние. Однако не все фотоны Lyα смогли покинуть эти галактики. Если фотон Lyα рассеивается на краю галактики, он может ускользнуть и быть обнаружен. Если ни один фотон Lyα не может вырваться, это предполагает, что фотоны LyC также не могут убежать и что галактика не способствовала реионизации.

Наличие нейтрального водорода (HI) в этих галактиках могло препятствовать вылету фотонов Lyα и, следовательно, фотонов LyC. Чтобы выяснить это, было проведено исследование на выборке галактик, наблюдаемых ближе к концу реионизации, с использованием излучения Lyα и [CII] (излучения углерода, который поглотил необходимое количество энергии для выхода одного электрона) для измерения их красного смещения.

Было проведено сравнение красных смещений излучения Lyα и [CII] в каждой галактике. Исследователи обнаружили, что смещение скорости между двумя типами излучения, известное как смещение скорости Lyα, положительно коррелирует с массой газа HI в галактиках эпохи реионизации. Это говорит о том, что на выход Lyα в этих галактиках влияет общее содержание газа HI, а не локальные области.

Результаты показывают, что увеличение содержания газа HI затрудняет выход фотонов Lyα, что также затрудняет выход ионизирующих фотонов LyC. Это говорит о том, что изучение общего содержания HI в галактиках может дать представление о процессе реионизации Вселенной.

Ожидается, что будущие наблюдения с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба (JWST) предоставят более качественные данные о старых галактиках эпохи реионизации, предлагая лучшее понимание этого важного периода в истории Вселенной.

Источники: Лорен Эликер, Университет Цинциннати.