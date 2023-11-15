Раскрытие потенциала пластиковых отходов с помощью биотехнологии

Биотехнология революционизирует наш подход к устойчивому развитию и управлению отходами. Один из новаторских проектов — финансируемый ЕС проект upPE-T — использует возможности ферментов и генной инженерии для создания замкнутой цепочки создания стоимости для переработки пластиковых отходов.

Основной факт: проект upPE-T направлен на преобразование продуктов разложения отходов упаковки из полиэтилена (ПЭ) и полиэтилентерефталата (ПЭТ) в полигидроксиалканоат типа ПГБВ, биоразлагаемый полимер, пригодный для упаковки.

Традиционные производственные процессы основаны на невозобновляемых ресурсах, требуют больших затрат энергии и способствуют загрязнению окружающей среды. Напротив, проект upPE-T использует возобновляемые ресурсы и нетоксичные реагенты для достижения более экологически чистых промышленных процессов.

Ферментативная переработка лежит в основе проекта. Исследователи разработали инновационные методы предварительной обработки, позволяющие повысить восприимчивость отходов ПЭТ и полиэтилена к ферментативному воздействию. Эти методы включают снижение кристалличности полимера, создание реакционноспособных функциональных групп и увеличение полярности полимера и удельной поверхности. Комбинация этих предварительных обработок оказалась наиболее эффективным подходом к повышению эффективности ферментативных реакций.

Чтобы оптимизировать процесс ферментативной деградации, исследователи сосредоточились на инженерии ферментов. Применяя методы вычислительной биологии, были обнаружены новые ферменты с улучшенной каталитической активностью и термической стабильностью. При ферментативном переработке ПЭТ мутагенез привел к повышению стабильности процесса и высоким выходам в пространстве-времени. Однако деградация ПЭ является более сложной задачей из-за отсутствия реактивных групп для ферментативной атаки. Тем не менее, исследователи разработали комбинацию химического окисления и ферментного каскада, чтобы решить это препятствие.

Расширение масштабов процесса ферментативной переработки является важным шагом на пути к промышленному внедрению. Проект направлен на оптимизацию конверсии ПЭТ в более крупных масштабах, обеспечивая более высокую производительность в пространстве и времени с меньшим количеством ферментов. Кроме того, предпринимаются усилия по восстановлению побочных продуктов и их повышению, что способствует снижению затрат и минимизации воздействия на окружающую среду.

Параллельно ферментативному переработке проект upPE-T исследует производство ПОБВ из отходов и вторичного сырья. Исследователи разрабатывают клеточную фабрику, используя Haloferax mediterranei, галофильный микроорганизм, известный своей способностью синтезировать PHBV. Методы генной инженерии были использованы для сверхэкспрессии ключевых ферментов, участвующих в синтезе PHBV, что привело к увеличению продукции и улучшению свойств.

Проект также направлен на создание более устойчивого биопроцесса за счет использования органических отходов в качестве источника углерода для роста биомассы и применения экологически чистых растворителей при экстракции PHBV из биомассы.

Проект upPE-T представляет собой важную веху на пути к безотходной экономике. Используя возможности биотехнологий, компания раскрывает потенциал пластиковых отходов, превращая их в ценные и экологически чистые материалы. Этот инновационный подход закладывает основу для более устойчивого и ответственного будущего.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

1. Что представляет собой проект upPE-T?

Проект upPE-T — это финансируемая ЕС инициатива, которая исследует использование пластиковых отходов для производства биоразлагаемых упаковочных материалов посредством ферментативной переработки ПЭ и ПЭТ.

2. Как работает ферментативная переработка?

Ферментативная переработка предполагает использование ферментов для расщепления пластиковых отходов на составные компоненты, которые затем могут быть преобразованы в новые материалы. Этот процесс предлагает устойчивую и экологически чистую альтернативу традиционным методам производства.

3. Что такое ПОБВ?

PHBV означает полигидроксибутират валерат, биоразлагаемый полимер с превосходными физико-химическими свойствами. Его производят из продуктов разложения отходов ПЭ и ПЭТ в рамках проекта upPE-T.

4. Какой вклад в проект вносит генная инженерия?

Методы генной инженерии используются для модификации микроорганизмов, таких как Haloferax mediterranei, для повышения их способности продуцировать PHBV. Путем сверхэкспрессии ключевых ферментов, участвующих в синтезе PHBV, исследователи могут увеличить производство и улучшить свойства полимера.

5. Каковы основные преимущества проекта upPE-T?

Проект upPE-T предлагает несколько преимуществ, включая снижение воздействия на окружающую среду, переход к экономике замкнутого цикла и разработку биоразлагаемых упаковочных материалов. Переработка пластиковых отходов помогает минимизировать загрязнение окружающей среды и зависимость от невозобновляемых ресурсов.

(Источник: [Домен.com](https://www.example.com))