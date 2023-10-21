Новые датчики слежения за звездами позволяют обнаруживать обломки спутников

Разрабатываются датчики слежения за звездами, которые помогут спутникам обнаруживать опасный орбитальный мусор, который невозможно увидеть с земли. Звездные трекеры используют известное положение звезд, чтобы правильно ориентировать спутники. Arcsec, бельгийский специалист по компонентам космических кораблей, сотрудничает с португальским предприятием по управлению космическим движением NeuraSpace для разработки системы отслеживания звезд, которая, как ожидается, будет продемонстрирована в космосе к 2025 году. Объединив датчики Arcsec с существующими данными NeuraSpace из открытых источников и наземного телескопа. партнерства, португальское предприятие сможет отслеживать гораздо меньший орбитальный мусор. Тем временем компания Redwire, базирующаяся в Джексонвилле, штат Флорида, разработала звездный трекер, который может обнаруживать обломки и должен выйти на орбиту в течение следующих шести месяцев. Другие производители также изучают возможность разработки звездных трекеров для обнаружения мусора.

Одним из применений звездных трекеров для обнаружения мусора является получение изображений несовместимых объектов в непосредственной близости от космического корабля. Компания True Anomaly, производитель спутников из Денвера, планирует использовать звездные трекеры и камеры Redwire SpectraTRAC для космических кораблей, предназначенных для этой цели. Луис Гомес, генеральный директор компании AAC Clyde Space, специализирующейся на малых спутниках, объясняет, что звездные трекеры уже могут обнаруживать ненебесные объекты, но эти данные обычно игнорируются в целях экономии бортовых вычислительных мощностей.

Arcsec также изучает способы модернизации уже находящихся на орбите звездных трекеров для обнаружения мусора. На данный момент компания поставила 50 звездных трекеров, в основном для коммерческих кубсатов на низкой околоземной орбите. Убедить клиентов звездных трекеров также отслеживать обломки потребует некоторых дополнительных затрат, но может улучшить имидж бренда операторов. Партнерство между Arcsec и NeuraSpace дает пользователям звездных трекеров стимул стать наблюдателями за мусором, поскольку клиенты получат более качественное обслуживание и ценную информацию от платформы управления космическим движением.

источники:

– https://spacenews.com/startups-arcsec-redwire-look-to-boost-debris-detection/

– https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214552420301026