Самый мощный в мире рентгеновский лазер впервые излучает свет, открывая двери для новых научных открытий

После более чем десяти лет напряженной работы инженеры наконец добились «первого света» с помощью источника когерентного света Linac II (LCLS-II), самого мощного в мире рентгеновского лазера. Эта веха означает, что недавно усовершенствованная машина готова к использованию в научных исследованиях.

LCLS-II — это линейный ускоритель, предназначенный для производства высокоэнергетических рентгеновских лучей, способных исследовать мельчайшие и наиболее сложные механизмы работы материи и ее взаимодействия. По сравнению со своим предшественником, LCLS-II может генерировать впечатляющий один миллион рентгеновских импульсов в секунду, что представляет собой значительное улучшение по сравнению со 120 импульсами оригинала в секунду. Эти рентгеновские лучи будут в 10,000 XNUMX раз ярче, чем раньше, что позволит ученым наблюдать ранее ненаблюдаемые явления.

Увеличение количества фотонов имеет далеко идущие последствия для научных исследований. Эндрю Баррилл, заместитель директора лаборатории Управления ускорителей, объясняет, что более высокая скорость выстрелов (миллион выстрелов в секунду) значительно сокращает время, необходимое для сбора данных. Это означает, что исследователи могут проводить эксперименты более эффективно и потенциально ускорять открытия в самых разных областях: от здоровья человека до квантового материаловедения.

Модернизированный лазер получил похвалу от министра энергетики США Дженнифер М. Грэнхольм, которая считает, что он прольет свет на самые маленькие и быстрые явления во Вселенной. Грэнхольм заявляет, что этот технологический прогресс позволит Соединенным Штатам оставаться на переднем крае рентгеновской науки и предоставит бесценную информацию о том, как работает мир на атомном уровне.

LCLS-II, расположенный в Национальной ускорительной лаборатории SLAC в Менло-Парке, Калифорния, имеет длину две мили. За последние 14 лет компания производила рентгеновские снимки, используемые для изучения различных предметов, включая твердые металлы и фотосинтез. Разработка LCLS-II потребовала от инженеров создания криоустановки, способной охлаждать линейный ускоритель до ошеломляющей температуры -456 градусов по Фаренгейту (-271 градус по Цельсию).

Достигнув «первого света», команды LCLS-II в SLAC продемонстрировали, что параметры рентгеновского излучения, необходимые для завершения проекта, были соблюдены. Хотя никаких научных исследований еще не проводилось, модернизированный ускоритель будет готов к использованию к ноябрю, и к нему должны прибыть первые пользователи.

Несмотря на неудачи, вызванные ветром, который нарушил подачу электроэнергии и задержал прогресс, будущее науки и технологий сейчас творится под холмами Менло-Парка. Этот революционный лазер обещает революционные открытия и достижения: от изучения молекулярных структур до повышения эффективности аккумуляторов телефонов.

источники:

Gizmodo: [вставьте URL]

Национальная ускорительная лаборатория SLAC: [вставить URL]