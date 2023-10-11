Новейшая деятельность на Международной космической станции: микроорганизмы, физические исследования и подготовка к выходу в открытый космос

Экипаж 70-й экспедиции Международной космической станции (МКС) занят различными исследовательскими работами и подготовкой к предстоящему выходу в открытый космос. Во вторник, 10 октября, астронавты сосредоточились на физических исследованиях и исследованиях на человеке.

Астронавт НАСА Лорал О'Хара работала над Лабораторией холодного атома, устройством, которое наблюдает квантовое поведение атомов при температурах, близких к абсолютному нулю. Она установила новые компоненты и повторно подключила кабели питания и передачи данных в лаборатории. Тем временем Сатоши Фурукава из JAXA установил оборудование для экспериментов по горению в лабораторном модуле Кибо, чтобы изучить, как микрогравитация влияет на пламя, и повысить пожарную безопасность на космических кораблях.

В другой зоне МКС астронавт НАСА Жасмин Могбели использовала устройство «Ультразвук-2» для сканирования вен шеи, плеч и ног О'Хары. Это исследование по сканированию вен было проведено в лабораторном модуле «Колумбус» при содействии врачей на местах.

Также шла подготовка к предстоящему выходу в открытый космос. Астронавты Могбели, Фурукава, О'Хара и командующий Андреас Могенсен из Европейского космического агентства обсудили процедуры робототехники, запланированные для выхода в открытый космос. Могбели и Фурукава будут управлять роботизированной рукой Canadarm2, чтобы помогать О'Харе и Могенсену во время выхода в открытый космос.

Помимо этой деятельности космонавты Николай Чуб и Константин Борисов работали над технологическими исследованиями. Чуб провел испытания инструментов 3D-печати в условиях микрогравитации, стремясь снизить зависимость от поставок с Земли. Борисов сфотографировал достопримечательности Земли, чтобы собрать данные для улучшения высокоточной навигации космической станции.

В целом экипаж 70-й экспедиции продолжает проводить широкий спектр научных исследований и готовиться к выходам в открытый космос, чтобы улучшить наше понимание микроорганизмов, физики в космосе и других важных областей освоения космоса.

Источник: НАСА (Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства).