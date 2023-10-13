Перелетные птицы изо всех сил пытаются ориентироваться во время явлений космической погоды

Согласно новому исследованию, перелетные птицы в Соединенных Штатах сталкиваются с трудностями в навигации, когда подвергаются солнечным бурям и другим явлениям космической погоды, которые нарушают их способность чувствовать магнитное поле Земли. Исследование предполагает, что эти нарушения могут серьезно затруднить навигационные способности птиц по мере того, как солнце приближается к своему солнечному максимуму, периоду повышенной солнечной активности.

Солнечные бури связаны с выбросом частиц высокой энергии и радиацией, такими как корональные выбросы массы (CME) и порывы солнечного ветра. Когда эти вспышки взаимодействуют с Землей, они создают временные изменения в магнитном щите планеты, известном как магнитосфера. Предыдущие исследования показали, что эти геомагнитные возмущения мешают магниторецепции животных или их способности ощущать магнитное поле.

В ходе исследования ученые проанализировали характер миграции различных типов ночных перелетных птиц за 23-летний период. Сюда входили сидячие птицы, кулики и водоплавающие птицы. Изучив более 3 миллионов радиолокационных изображений и сравнив их с данными магнитного поля, команда оценила, изменилось ли поведение птиц во время геомагнитных возмущений.

Результаты показали снижение количества птиц, пытающихся мигрировать во время этих беспорядков, на 9-17%. Птицы, которые мигрировали, столкнулись с трудностями при навигации по своим обычным маршрутам. Исследователи отметили, что птицы больше полагаются на наведение ветра, а не на линии магнитного поля, что снижает их усилия в полете на 25%.

В то время как большинство птиц, казалось, не пострадали от явлений космической погоды, небольшое меньшинство пострадало от неудачных миграций, что привело к снижению шансов на выживание. Эти птицы упустили благоприятные погодные условия, легкодоступную пищу и потенциальные возможности для размножения.

Предстоящий солнечный максимум, который, по прогнозам, начнется в следующем году, представляет больший риск для мигрирующих птиц. Ожидается, что с увеличением солнечной активности геомагнитные возмущения станут более распространенными. Эксперты также обеспокоены воздействием на другие мигрирующие виды, такие как киты, черепахи и рыбы, которые используют магниторецепцию для навигации.

Понимая влияние космической погоды на мигрирующих животных, ученые надеются разработать стратегии защиты этих видов в периоды повышенной солнечной активности.

источники:

- Труды Национальной академии наук (ПНАН)

- Университет Мичигана