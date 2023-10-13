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Перелетные птицы изо всех сил пытаются ориентироваться во время явлений космической погоды

ByРоберт Эндрю

Октябрь 13, 2023
Перелетные птицы изо всех сил пытаются ориентироваться во время явлений космической погоды

Согласно новому исследованию, перелетные птицы в Соединенных Штатах сталкиваются с трудностями в навигации, когда подвергаются солнечным бурям и другим явлениям космической погоды, которые нарушают их способность чувствовать магнитное поле Земли. Исследование предполагает, что эти нарушения могут серьезно затруднить навигационные способности птиц по мере того, как солнце приближается к своему солнечному максимуму, периоду повышенной солнечной активности.

Солнечные бури связаны с выбросом частиц высокой энергии и радиацией, такими как корональные выбросы массы (CME) и порывы солнечного ветра. Когда эти вспышки взаимодействуют с Землей, они создают временные изменения в магнитном щите планеты, известном как магнитосфера. Предыдущие исследования показали, что эти геомагнитные возмущения мешают магниторецепции животных или их способности ощущать магнитное поле.

В ходе исследования ученые проанализировали характер миграции различных типов ночных перелетных птиц за 23-летний период. Сюда входили сидячие птицы, кулики и водоплавающие птицы. Изучив более 3 миллионов радиолокационных изображений и сравнив их с данными магнитного поля, команда оценила, изменилось ли поведение птиц во время геомагнитных возмущений.

Результаты показали снижение количества птиц, пытающихся мигрировать во время этих беспорядков, на 9-17%. Птицы, которые мигрировали, столкнулись с трудностями при навигации по своим обычным маршрутам. Исследователи отметили, что птицы больше полагаются на наведение ветра, а не на линии магнитного поля, что снижает их усилия в полете на 25%.

В то время как большинство птиц, казалось, не пострадали от явлений космической погоды, небольшое меньшинство пострадало от неудачных миграций, что привело к снижению шансов на выживание. Эти птицы упустили благоприятные погодные условия, легкодоступную пищу и потенциальные возможности для размножения.

Предстоящий солнечный максимум, который, по прогнозам, начнется в следующем году, представляет больший риск для мигрирующих птиц. Ожидается, что с увеличением солнечной активности геомагнитные возмущения станут более распространенными. Эксперты также обеспокоены воздействием на другие мигрирующие виды, такие как киты, черепахи и рыбы, которые используют магниторецепцию для навигации.

Понимая влияние космической погоды на мигрирующих животных, ученые надеются разработать стратегии защиты этих видов в периоды повышенной солнечной активности.

источники:
- Труды Национальной академии наук (ПНАН)
- Университет Мичигана

By Роберт Эндрю

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