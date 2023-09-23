По прогнозам, солнечная активность приведет к более частым и распространенным наблюдениям северного сияния

Ученые отметили значительное увеличение количества наблюдений за солнечными пятнами с конца 2022 года, что приведет к увеличению вероятности увидеть северное сияние, также известное как северное сияние. Этот всплеск активности превзошел предыдущие прогнозы и расширил географический диапазон, где можно увидеть огни. В результате наблюдатели могут ожидать более частых наблюдений северного сияния из разных мест на Земле, если эта тенденция сохранится.

По данным NBC News, ученые прогнозируют, что следующие 18 месяцев продемонстрируют самую высокую активность за последние два десятилетия. Ожидается, что эта повышенная активность продолжится в течение всего предстоящего десятилетия. Кроме того, по прогнозам, солнечная активность будет постепенно расти до осени 2024 года, что предоставит величайшую возможность увидеть впечатляющее северное сияние.

Северное сияние уже давно пленило воображение людей по всему миру. Это небесное явление происходит, когда заряженные частицы Солнца сталкиваются с атомами в атмосфере Земли. Эти столкновения создают потрясающее зрелище разноцветных огней в небе, главным образом в полярных регионах. Свет может различаться по интенсивности: от бледно-зеленых оттенков до ярких красных и пурпурных.

Ученые полагают, что с недавним увеличением числа наблюдений солнечных пятен условия для наблюдения за северным сиянием значительно улучшатся. Это означает, что больше людей не только получат возможность увидеть это природное зрелище, но и смогут увидеть его из мест, которые ранее считались маловероятными.

В настоящее время проводятся дальнейшие исследования, чтобы лучше понять корреляцию между активностью солнечных пятен и частотой и дальностью северного сияния. Изучая эти закономерности, ученые могут улучшить свои предсказания и предоставить более точные прогнозы предстоящих небесных событий.

источники:

– Новости NBC: [источник]

– Северное сияние: [источник]