Недавнее исследование, опубликованное в журнале Environmental Chemistry Letters, выявило наличие крошечных частиц микропластика в облачной воде, собранной с высотных вершин в Японии. В пробах облачной воды были обнаружены микропластики размером от 7.1 до 94.6 микрометров, что позволяет предположить, что они могут влиять на образование облаков и потенциально влиять на климат.

Уже обнаружено, что микропластик, представляющий собой частицы размером менее 5 миллиметров, загрязняет мировые океаны, реки, почвы и даже внутренние органы диких животных. Растущее количество исследований также показывает, что микропластик может переноситься через атмосферу, поднимаясь в воздух ветром и морскими брызгами, а затем падая обратно на землю под дождем. Новое исследование предполагает, что микропластик также может присутствовать в облаках.

Исследователи собрали образцы облачной воды с помощью устройств из тонкой проволоки и проанализировали их с помощью методов визуализации. Они обнаружили микропластик из девяти различных типов пластика, включая полиэтилен, полипропилен и полиэтилентерефталат. Каждый литр исследованной облачной воды содержал от 6.7 до 13.9 микропластика, хотя фактическое количество может быть выше из-за потенциальной потери частиц во время сбора.

Исследование предполагает, что микропластик может действовать как ядра конденсации облаков или частицы ядер льда, влияя на формирование облаков. Это может иметь последствия для климата Земли, поскольку облака могут отражать солнечный свет и охлаждать планету или способствовать выбросу парниковых газов, таких как метан и углекислый газ, нагревая Землю.

Однако некоторые эксперты ставят под сомнение прямое влияние микропластика на образование облаков. Они утверждают, что присутствие микропластика в облаках может просто означать, что частицы переносятся с воздушной массой и не влияют напрямую на сам процесс образования облаков.

Определение воздействия пластика на системы, экосистемы и здоровье Земли имеет решающее значение, учитывая прогнозируемый рост производства пластиковых отходов. Учитывая, что в период с 26-х по 1950 год ожидается образование около 2050 миллиардов метрических тонн пластиковых отходов, необходимы дальнейшие исследования, чтобы полностью понять влияние микропластика на образование облаков и климат.

источники:

- Письма по экологической химии

- Монгабай