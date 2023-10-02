Геологические опасности Мессинского пролива: раскрытие знаний о Сцилле и Харибде

Исследователи из Университета Орегона углубились в геологию древнегреческой мифологии о Сцилле и Харибде, двух грозных монстрах, которые, как говорят, обитают в Мессинском проливе. Используя существующие карты разломов, исследование выявляет динамику сейсмически активных разломов по обе стороны пролива, создавая узкий морской проход, наполненный геологическими опасностями. Результаты имеют важное значение для амбициозного проекта строительства моста через пролив.

Мессинский пролив, расположенный между материковой Италией и Сицилией, является домом для многочисленных активных разломов. Хотя отдельные недостатки были хорошо отображены, в исследовании используется целостный подход, чтобы понять, как эти недостатки взаимодействуют. Объединив существующие карты разломов и изучив их положение и морфологию, исследователи смогли реконструировать формирование пролива.

Они обнаружили, что горы по обе стороны пролива движутся вверх, а морское дно опускается между разломами, создавая динамичный мелководный канал. В самом узком месте пролива существует точка поворота, где напряжение передается от одного набора разломов к другому, подобно переключению поезда с одного пути на другой.

Понимание взаимодействия между разломами имеет решающее значение для рассмотрения воздействия землетрясений на потенциальный мост через пролив. Исследование подчеркивает важность включения активных взаимодействий разломов и передачи напряжений в анализ сейсмического риска.

Проект моста через Мессинский пролив, который призван стать самым длинным подвесным мостом в мире, на протяжении всей своей истории сталкивался с различными проблемами. От политической и экологической оппозиции до вопросов финансирования, проект недавно был возрожден. Однако инженерные планы и оценки рисков все еще проходят оценку.

Как показывает исследование, Мессинский пролив представляет собой меняющийся и динамичный ландшафт, что подчеркивает необходимость тщательного анализа и рассмотрения геологических опасностей, прежде чем приступить к реализации такого монументального проекта.

источники:

– Лорел Хамерс, Университетские коммуникации

– Журнал: Бассейновые исследования