Сотрудничество ThoughtWorks с IUCAA приводит к автоматизированной обработке данных для радиотелескопа MeerKAT

Компания ThoughtWorks, консалтинговая компания, специализирующаяся на программном обеспечении и цифровой трансформации, успешно сотрудничала с Межуниверситетским центром астрономии и астрофизики (IUCAA) в разработке и внедрении программного обеспечения для автоматизированной обработки данных для радиотелескопа MeerKAT. Эти совместные усилия, продолжавшиеся два года, дали многообещающие результаты в расширении возможностей радиотелескопа MeerKAT.

MeerKAT, в отличие от оптических телескопов, работает круглосуточно и принимает радиосигналы. Запущенная в 2018 году, она управляется Южноафриканской радиоастрономической обсерваторией (SARAO) и играет решающую роль в качестве предшественника глобальной инициативы по созданию массива квадратных километров (SKA), которая предполагает сотрудничество между несколькими странами. MeerKAT с 64 антеннами станет самым чувствительным и мощным радиотелескопом в мире, охватывающим Южную Африку и Австралию.

В феврале 2023 года учёные с помощью MeerKAT сделали захватывающее открытие, изучая далёкую галактику. Они наблюдали большие атомы водорода, известные как атомы Ридберга, которые никогда раньше не наблюдались в таких галактиках. Эти атомы, разбросанные по всей галактике в облаках ионизированного межзвездного газа, могут дать ценную информацию о межзвездном газе и образовании ридберговских атомов в космосе.

Участие ThoughtWorks в проекте было сосредоточено на создании автоматизированного конвейера обработки изображений радиотелескопа под названием ARTIP. Этот конвейер, разработанный в сотрудничестве с доктором Нираджем Гуптой из IUCAA, произвел революцию в процессе обработки данных. Раньше ручная обработка набора данных размером 1 ТБ занимала несколько месяцев и могла привести к ошибкам. С помощью конвейера ARTIP анализ данных можно выполнить всего за 30 минут или час, обеспечивая точные результаты и ускоряя научный прогресс.

Сотрудничество ThoughtWorks и IUCAA не только достигло значительных результатов, но и привело к важным открытиям. Автоматизированный конвейер обработки помог идентифицировать «радикал OH» за пределами галактики Млечный Путь, что указывает на возможность обнаружения воды (H₂O) в космическом пространстве. Однако предстоит еще много работы, поскольку ученые ожидают получить набор данных размером около 1.7 бета-байт, для обработки которого потребуется конвейер ARTIP.

Радиоастрономия, раздел астрономии, занимающийся изучением неба с использованием радиочастот, сталкивается с уникальными проблемами из-за обработки больших объемов данных. Разработка инструментов автоматизированной обработки данных, таких как ARTIP, имеет решающее значение для радиоастрономов в эффективной передаче научных результатов. Благодаря автоматизации время и усилия, необходимые для обработки и анализа, значительно сокращаются, что позволяет исследователям раскрыть новые идеи о происхождении жизни и космологии.

источники:

– МысльВоркс

– Межуниверситетский центр астрономии и астрофизики (IUCAA)