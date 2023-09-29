Передовая технология камеры позволяет быстро восстанавливать квантовые состояния

Исследователи разработали революционную методику с использованием передовой технологии камеры, позволяющую быстро и эффективно восстановить полное квантовое состояние запутанных частиц. Этот инновационный метод позволяет в реальном времени визуализировать волновую функцию двух запутанных фотонов, значительно превосходя предыдущие подходы, которые могли занимать часы или даже дни. Потенциальные применения этого прорыва включают улучшение характеристик квантовых состояний, квантовой связи и методов квантовой визуализации.

Природу запутанности можно понять, используя аналогию с парой обуви. Когда вы случайно выбираете один ботинок, личность другого ботинка сразу становится известна, независимо от его местоположения во вселенной. Однако до момента наблюдения присуща неопределенность.

Волновая функция играет центральную роль в квантовой механике и обеспечивает всестороннее понимание квантового состояния частицы. Он содержит информацию о таких свойствах, как положение, скорость и другие характеристики частицы. В случае запутанных фотонов волновая функция позволяет ученым предсказывать результаты измерений фотонов.

Томография квантового состояния, также известная как квантовая томография, представляет собой сложную задачу, которая включает определение волновой функции квантовой системы. Предыдущие методы, основанные на проективных операциях, требовали большого количества измерений и отнимали много времени. Кроме того, качество результатов зависело от сложности экспериментальной установки и было чувствительно к шуму.

Новая методика, разработанная исследователями из Университета Оттавы и Римского университета Сапиенца, использует цифровую голографию — метод, используемый в классической оптике для реконструкции трехмерных объектов. Путем наложения двухфотонного состояния на известное квантовое состояние и анализа пространственного распределения одновременных прибытий фотонов можно восстановить неизвестную волновую функцию. Усовершенствованная камера с наносекундным разрешением фиксирует события, обеспечивая быструю реконструкцию.

Доктор Алессио Д'Эррико, один из соавторов исследовательской работы, подчеркнул значительные преимущества этого подхода, заявив, что он работает экспоненциально быстрее, чем предыдущие методы, и преодолевает проблемы масштабируемости. Потенциальное влияние этого исследования выходит за рамки академических кругов, поскольку оно может ускорить развитие квантовых технологий, включая определение характеристик квантового состояния, квантовую связь и методы квантовой визуализации.

Это исследование было опубликовано в журнале Nature Photonics и финансировалось Канадскими исследовательскими кафедрами, Канадским фондом передовых исследований и Объединенным центром экстремальной квантовой фотоники NRC-uOttawa (JCEP).

источники:

– Природная фотоника