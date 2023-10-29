Новое исследование раскрывает удивительный путь формирования планет-изгоев

Ученых уже давно завораживает загадочная природа планет-изгоев — одиноких странников в космосе. Предыдущие теории предполагали, что эти небесные кочевники могли сформироваться в однозвездных системах только в результате редких столкновений или гравитационных возмущений. Однако новаторское исследование бросает вызов этому общепринятому мнению и проливает свет на новый путь создания этих загадочных объектов.

В этом новаторском исследовании группа астрофизиков провела моделирование наклонных двойных звездных систем. Эти системы состоят из двух звезд, вращающихся вокруг друг друга. Исследователи обнаружили, что в двойных системах с несовмещенными орбитальными плоскостями планеты могут потерять связь и ускользнуть, даже если они широко рассредоточены.

В отличие от систем с одной звездой, где планеты должны располагаться близко друг к другу, чтобы стать планетами-изгоями, совокупное гравитационное воздействие как звезд, так и других планет в двойных системах может дестабилизировать орбиты некоторых планет, что приводит к их независимому движению. Удивительно, но исследование показало, что присутствие планеты размером с Нептун может инициировать появление планет-изгоев на круговых орбитах двойных звезд. Даже супер-Земля может спровоцировать рождение этих одиноких путешественников, если звезды вращаются вокруг друг друга по эллиптической траектории.

Этот новый механизм формирования планет-изгоев предполагает, что в нашей галактике может существовать множество более мелких каменистых странников. Хотя большинство известных планет-изгоев являются массивными газовыми гигантами, это исследование предполагает, что в Млечном Пути может быть много миров поменьше. Однако обнаружение этих миниатюрных межзвездных авантюристов представляет собой серьезную проблему из-за их расположения в темных и холодных просторах межзвездного пространства.

Это новаторское исследование, опубликованное на известном сервере препринтов arXiv, дает свежий взгляд на происхождение планет-изгоев. Теперь ученые предполагают, что количество свободно плавающих планет в нашей галактике может превысить предыдущие оценки. Следовательно, усилия по обнаружению этих скрытых драгоценных камней среди необъятного космоса активизируются.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Вопрос: Что такое планета-изгой?



Ответ: Планета-изгой, также известная как свободно плавающая планета, относится к планете, которая не привязана к какой-либо звезде и независимо дрейфует в космосе.

Вопрос: Как образуются планеты-изгои?



Ответ: Предыдущие теории предполагали, что планеты-изгои могли образоваться в результате близких столкновений или гравитационных возмущений в одиночных звездных системах. Однако это новое исследование предполагает, что планеты-изгои также могут образовываться в двойных звездных системах под воздействием гравитационных сил как звезд, так и других планет.

Вопрос: Планеты-изгои редки?



Ответ: Хотя когда-то их считали редкими, это исследование предполагает, что планеты-изгои могут быть более распространены, чем считалось ранее. Открытие меньших, скалистых планет-изгоев может быть особенно обильным, учитывая преобладание суперземель вокруг красных карликов.

Вопрос: Как ученые обнаруживают планеты-изгои?



Ответ: Обнаружение планет-изгоев чрезвычайно сложно из-за отсутствия света звезды, который бы их освещал. Ученые используют различные методы, в том числе гравитационное микролинзирование и инфракрасные наблюдения, чтобы идентифицировать эти неуловимые небесные тела.